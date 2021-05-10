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非典名媛蔡依珊甜美登封 秀梵克雅寶上億祖母綠
紅豆食府二千金蔡依珊，又是國民黨智庫副董事長連勝文的太太、秉著連家的光環，不意外，出來創業的時候最常被問到的就是：「不要吧」、「何必呢？」。日前她登上最新一期名人雜誌封面，便笑說「炆久之芯」起步，其實最大的挑戰是面對大家的疑問，並以輕鬆幽默的態度揭開自己這一路的經歷。而氣質出眾、長相甜美的他，這次更在雜誌封面，演繹法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）高級珠寶系列經典作品，以深具個性魅力的寶石（Pierres de Caractère）呼應她敢於自我追求的認真個性。
「每顆寶石都擁有獨一無二的靈魂」是梵克雅寶對於頂級珠寶寶石的要求，以純度、色彩、形狀、 切割、淨度為絕對標準，萬中選一挑選出兼具個性與情感的個性寶石（Pierres de Caractère）。自1906年創立至今，除了，珍貴寶石梵克雅寶獨樹一格的創意風格與工藝也是品牌最受頂級珠寶藏家鍾愛的主要原因。例如此次蔡依珊配戴的珠寶中就有以「拉鍊」為靈感的Zip項鍊，華麗的項鍊可柔軟順滑地拉起、轉換為手鍊配戴，是品牌著名的經典創意之作。而蔡依珊也配戴了品牌以隱密式鑲嵌打造的Feuille de Vigne胸針，將金屬完全隱藏、形成寶石延綿整片覆蓋的視覺效果，不但是品牌在珠寶工藝史上的創舉之作，因鑲嵌難度高、僅有極少數的資深工匠能製作，是藏家必收的頂級奢華之作。
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