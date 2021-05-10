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金牌台啤化身奧運應援限量罐 還有機會刮「再來一罐」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
為力挺金牌國手們，金牌台啤化身為「奧運應援限量罐」。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
為力挺金牌國手們，金牌台啤化身為「奧運應援限量罐」。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

延遲一年的東京奧運終於將在今年七月登場，台灣啤酒以行動力挺金牌國手們，正式成為東京奧運中華代表團合作夥伴，並在近期特別推出「台灣 READY GOLD！」主題包裝。

台灣菸酒公司將金牌台啤化身為「奧運應援限量罐」，要號召所有國人一起成為中華隊最堅強的後盾，即使無法親臨現場加油，也要讓在千里之外比賽的選手們感受到全民熱情應援的聲音。

應援限量罐含兩款設計，分別搭配兩種運動項目組合，以網點排列呈現運動人物的動態美感。這些圓點象徵了無數的台灣人組成的最強應援團，齊心為中華隊加油，對每一位選手喊話：「代表台灣出征的你們，已經是大家心中的金牌。You are TAIWAN NO.1！」

這個夏天，邀請大家一塊喝金牌、挺金牌！即日起，凡購買金牌台灣啤酒「台灣 READY GOLD！」主題包裝4入／6入罐裝商品，刮開紙盒內側銀漆，就有機會刮中喬山新概念健身魔鏡、潮流我型城市滑板、中華隊應援後背包、即享開瓶啤酒杯、集氣必勝應援毛巾等運動系限量贈品，還有大家最喜歡的「再來一罐」。

東京奧運 金牌 台灣人

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