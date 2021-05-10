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7-ELEVEN上架foodomo推外送、店取服務 咖啡第2杯半價
雖然全台便利商店的密集度已經超級高，但已經習慣外送服務的消費者們還是有千百種原因想要各種日常生活所需都直接送到家。搶攻上看百億商機的外送商機，7-ELEVEN宣布即日起攜手foodomo、foodpanda雙外送品牌打造O2O外送服務平台，於2,500家門市提供外送、店取等整合性服務，並分別於5月推出自取與外送折扣活動。
即日起至6月1日止，7-ELEVEN攜手foodomo自取服務推出CITY系列指定同品項第2杯半價、OPEN開心餐組合餐優惠價活動，第2波則針對外送服務推出超值回饋，5月11日至6月30日止使用foodomo App訂購7大品牌商品選用外送服務可享「免運活動」外，新/舊用戶輸入折扣碼即分別享有300元/100元限時折扣券，單筆外送消費金額滿199元可使用折扣券折抵50元，自取服務也享有8.5折優惠，讓消費者宅在家也可輕鬆享受美食及各式生活百貨用品外送服務。
7-ELEVEN已陸續於統一超商及轉投資事業7大品牌導入foodomo的外送、店取2大服務，包含7-ELEVEN、21世紀（21PLUS、21風味館）、康是美、統一時代百貨（台北店/高雄店）、高雄夢時代、COLD STONE、Semuer聖娜、星巴克、Mister Donut，目前合作據點達3,500個，預估年底前擴大至10,000個服務據點，多元通路打造消費者倚賴的生活服務平台。
另外，7-ELEVEN與foodpanda自2020年起即合作推出24小時外送服務，至今已達千店，近期自有品牌「天素地蔬」、熱壓吐司也加入外送行列，自5月19日至6月1日止，外送單筆滿199元輸入專屬優惠碼享7折、CITY系列指定品項第2杯7折。
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