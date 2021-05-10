快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全新美洲豹珠寶輕盈好混搭 卡地亞經典再進化

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供

說到卡地亞（Cartier），美洲豹（La Panthère）系列的珠寶與鐘表，是許多人印象最深刻的代表作。美洲豹自1914年出現在卡地亞的作品中，並於自此便一直為品牌的設計師帶來無限靈感，設計不斷演化，並於1950年間由傳奇設計師貞杜桑（Jeanne Toussaint）大膽躍然為立體珠寶，風靡全球至今。

2021年，美洲豹系列迎來全新的作品。隨著生活習慣與當代時尚演進，日常混搭、堆疊配戴珠寶，創造出與眾不同的個人風格，成為主流趨勢。全新可疊戴式的美洲豹手環以及日常生活中隨興配戴的豹頭項鍊，讓配戴者能依不同個性及想法，創造出全新的穿搭組合。

飾以豹頭的手環向來是美洲豹系列的典範之作，全新手環精緻柔軟，無需配備任何內置式彈簧，完全依靠傑出精湛的金工技術來確保其柔韌便於配戴、與肌膚完美貼合，呈現前所未見的美洲豹靈動身姿。延續卡地亞美學的精髓，整體線條極致簡潔，設計簡約大方，造型圓潤的黃K金環身，從鑲嵌祖母綠或沙弗萊石豹眼的立體豹頭延伸而出。玫瑰金或黃K金款式還備有鋪鑲鑽石豹頭，或鋪鑲鑽石豹頭與豹尾設計可供選擇。同時登場的美洲豹項鍊備有黃K金款與白K金鑲鑽款，高辨識度與精巧的尺寸，是入門美洲豹首選。

La Panthère美洲豹鋪鑽手環，玫瑰金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、313顆圓形明亮式切割鑽石，約123萬元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹鋪鑽手環，玫瑰金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、313顆圓形明亮式切割鑽石，約123萬元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹鋪鑽手環，黃K金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、313顆圓形明亮式切割鑽石，約123萬元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹鋪鑽手環，黃K金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、313顆圓形明亮式切割鑽石，約123萬元。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹手環，黃K金、縞瑪瑙、沙弗萊石豹眼，約22萬4,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹手環，黃K金、縞瑪瑙、沙弗萊石豹眼，約22萬4,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹黃K金鑲鑽手環，縞瑪瑙、祖母綠豹眼、184顆圓形明亮式切割鑽石，約75萬5,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹黃K金鑲鑽手環，縞瑪瑙、祖母綠豹眼、184顆圓形明亮式切割鑽石，約75萬5,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹系列珠寶推出全新手環作品。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹系列珠寶推出全新手環作品。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹鑽石手環玫瑰金鑲鑽手環，縞瑪瑙、祖母綠豹眼、184顆圓形明亮式切割鑽石，約75萬5,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹鑽石手環玫瑰金鑲鑽手環，縞瑪瑙、祖母綠豹眼、184顆圓形明亮式切割鑽石，約75萬5,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹鑽石項鍊，白K金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、黑色真漆斑點，約70萬元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹鑽石項鍊，白K金、縞瑪瑙、祖母綠豹眼、黑色真漆斑點，約70萬元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹手環，玫瑰金、縞瑪瑙、沙弗萊石豹眼，約22萬4,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹手環，玫瑰金、縞瑪瑙、沙弗萊石豹眼，約22萬4,000元。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
英國女星安娜貝華里斯（Annabelle Wallis）演繹卡地亞美洲豹系列珠寶。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹項鍊，黃K金、縞瑪瑙豹鼻、沙弗萊石豹眼、黑色真漆斑點，約22萬1,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹項鍊，黃K金、縞瑪瑙豹鼻、沙弗萊石豹眼、黑色真漆斑點，約22萬1,000元。圖／卡地亞提供

美洲豹 珠寶

延伸閱讀

引領自我的極致創作新品！2021年Pasha de Cartier推出41mm計時腕錶、30mm珠寶女錶

柯佳嬿「麻雀變鳳凰」同款珠寶上身 與蓄鬍施柏宇合體

LV新珠寶聚焦V字 純粹優雅黑白色調 配西裝帥翻

雙C logo極簡美學！ 卡地亞Double C方形肩揹包年輕優雅

相關新聞

金車噶瑪蘭刷新奪金紀錄 2021 SFWSC抱回11雙金、6金

2021年SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition，...

非典名媛蔡依珊甜美登封 秀梵克雅寶上億祖母綠

紅豆食府二千金蔡依珊，又是國民黨智庫副董事長連勝文的太太、秉著連家的光環，不意外，出來創業的時候最常被問到的就是：「不要...

金牌台啤化身奧運應援限量罐 還有機會刮「再來一罐」

延遲一年的東京奧運終於將在今年七月登場，台灣啤酒以行動力挺金牌國手們，正式成為東京奧運中華代表團合作夥伴，並在近期特別推...

7-ELEVEN上架foodomo推外送、店取服務 咖啡第2杯半價

雖然全台便利商店的密集度已經超級高，但已經習慣外送服務的消費者們還是有千百種原因想要各種日常生活所需都直接送到家。搶攻上...

全新美洲豹珠寶輕盈好混搭 卡地亞經典再進化

說到卡地亞（Cartier），美洲豹（La Panthère）系列的珠寶與鐘表，是許多人印象最深刻的代表作。美洲豹自1...

紐奧良辣醬＋燻雞胸！ 麥當勞「辣燻雞肉長堡」只賣28天

在炎炎夏日中，麥當勞自5月12日起，以煙燻雞胸肉、紐奧良風味辣醬等元素，限時28天推出「辣燻雞肉長堡」，並且還有「豪吃4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。