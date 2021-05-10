紐奧良辣醬＋燻雞胸！ 麥當勞「辣燻雞肉長堡」只賣28天

在炎炎夏日中，麥當勞自5月12日起，以煙燻雞胸肉、紐奧良風味辣醬等元素，限時28天推出「辣燻雞肉長堡」，並且還有「豪吃4件組」，一次品嚐小薯、雞塊與飲料。

民眾運動習慣增加，讓「雞胸肉」成為熱門的蛋白質攝取來源。根據業者統計，過去單一電商每個月的雞胸肉銷量約3萬～4萬片，目前已提升為一個月40萬片。看準民眾的需求，麥當勞自5月12日至6月8日期間，推出「辣燻雞肉長堡」，選用台灣在地雞胸肉，以櫸木煙燻慢烤入味，經蒸煮後切片，再淋上美國紐奧良風味辣醬，藉由紅椒、大蒜、洋蔥、甜椒所熬煮的醬汁，帶來酸辣清爽的味蕾刺激感，最後搭配萵苣生菜與長形芝麻麵包上桌。