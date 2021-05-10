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康是美「黃阿瑪的後宮生活」滿額加價購推8款超萌商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「尾巴搖搖動感掛鐘」加購價439元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「尾巴搖搖動感掛鐘」加購價439元，限量4,000個。圖／康是美提供

擁有超過百萬粉絲的貓界皇帝「黃阿瑪的後宮生活」隆重駕到康是美，瑪民們快接駕！康是美今年首次與YouTube貓明星「黃阿瑪的後宮生活」合作，5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，以實用性商品為訴求，共有特級罐頭收納包組、尾巴搖搖動感掛鐘、來踩我吸水地墊、袋我走萬用托特包等8款限量商品，準備攻陷瑪民的心， 5月12日起在康是美全台門市及eShop網購同步登場，單筆消費滿388元即可以299元至1,099元不等的金額加價購買商品6件，金卡會員再享加購價9折。

康是美重現後宮場景，規畫「阿瑪駕到」全店行銷活動，一系列共8款限量商品中，包括以貓咪最愛的罐罐設計的「特級罐頭收納包組」，共有兩個尺寸的收納包，並附手腕帶方便攜帶，還有超萌的貓咪大臉拉鍊頭，加購價299元，其中黃阿瑪款限量8,000個、Socles款限量5,000個，柚子款則是eShop網路商城首發販售、限量2,000個。

另外還有可手提、肩掛或斜背的「黃阿瑪袋我走萬用托特包」，連內裡都有滿版的後宮成員印花圖案，加購價399元，限量6,000個；「尾巴搖搖動感掛鐘」以圓滾滾的黃阿瑪為主角，加購價439元，限量4,000個；「黃阿瑪來踩我吸水地墊」共有黃阿瑪款、Socles款，加購價皆為259元，各限量3,000個；超萌又實用的「喵在一起無線鍵鼠組」包含滑鼠、鍵盤、大型滑鼠墊3件套，復古打字機設計的鍵盤還另附4顆造型鍵帽，可隨意更換，加購價1,099元，限量5,000個。

康是美5月12日起還將陸續限量推出「黃阿瑪的後宮生活」周邊商品，包括色紗純棉撞色緹花方巾、色紗純棉撞色緹花長巾、色紗純棉撞色緹花運動毛巾、輕量防風抗UV三折傘－熱氣球款、立體造型少女襪、刺繡可愛造型船襪等，售價99～299元不等，由於數量有限、部分商品開賣時間不同，瑪民們想要收集可得動作快！

康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，共有8款超萌限量商品。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，共有8款超萌限量商品。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，共有8款超萌限量商品。記者陳立儀／攝影
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，共有8款超萌限量商品。記者陳立儀／攝影
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「黃阿瑪袋我走萬用托特包」加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「黃阿瑪袋我走萬用托特包」加購價399元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「喵在一起無線鍵鼠組」包含滑鼠、鍵盤、大型滑鼠墊3件套，加購價1,099元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「喵在一起無線鍵鼠組」包含滑鼠、鍵盤、大型滑鼠墊3件套，加購價1,099元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「特級罐頭收納包組」加購價299元，黃阿瑪款限量8,000個、Socles款限量5,000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「特級罐頭收納包組」加購價299元，黃阿瑪款限量8,000個、Socles款限量5,000個。圖／康是美提供
康是美5月12日起陸續限量推出「黃阿瑪的後宮生活」周邊商品，包含雨傘、毛巾、襪子等，售價99～299元不等，金卡會員再享9折。圖／康是美提供
康是美5月12日起陸續限量推出「黃阿瑪的後宮生活」周邊商品，包含雨傘、毛巾、襪子等，售價99～299元不等，金卡會員再享9折。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「黃阿瑪來踩我吸水地墊」共有黃阿瑪款、Socles款，加購價皆為259元，各限量3,000個。記者陳立儀／攝影
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「黃阿瑪來踩我吸水地墊」共有黃阿瑪款、Socles款，加購價皆為259元，各限量3,000個。記者陳立儀／攝影
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「喵在一起無線鍵鼠組」包含滑鼠、鍵盤、大型滑鼠墊3件套，鍵盤另附4顆造型鍵帽，可隨意更換。記者陳立儀／攝影
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「喵在一起無線鍵鼠組」包含滑鼠、鍵盤、大型滑鼠墊3件套，鍵盤另附4顆造型鍵帽，可隨意更換。記者陳立儀／攝影
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「特級罐頭收納包組」加購價299元，粉色的柚子款在eShop網路商城首發販售，限量2, 000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，「特級罐頭收納包組」加購價299元，粉色的柚子款在eShop網路商城首發販售，限量2, 000個。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，單筆消費滿388元即可加購，每張發票加購上限6件，金卡會員還可再享加購價9折。圖／康是美提供
康是美5月12日至6月8日推出「阿瑪駕到」滿額加價購活動，單筆消費滿388元即可加購，每張發票加購上限6件，金卡會員還可再享加購價9折。圖／康是美提供

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