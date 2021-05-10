麗寶Outlet母親節商機業績成長3成 多送媽媽家電當禮物

麗寶Outlet Mall歡慶母親節，看準寵媽商機，將去年大受歡迎的振心消費券升級推出，麗寶500元寵媽Coupon券，成功帶動勞動節、母親節檔期買氣，每天開店限量Coupon券3小時內就索取一空，其中精品包款、家電用品更是榮登最受歡迎品項，成長3成，主題餐廳訂位滿席，美食餐飲業績持續創新高，較去年同期表現也成長3成。

業者表示，今年仍因疫情不能出國影響下，國旅復甦，消費者選擇全家人食宿遊購行一站滿足的綜合渡假型場域，加上麗寶Outlet打造濃厚義大利悠閒氛圍，好吃、好買又好拍，母親節檔期全館業績成長3成。

母親節檔期，4月30日到昨天，麗寶Outlet Mall限量發送超過1萬5000份麗寶「500元寵媽Coupon券」，從男女服飾、運動休閒、家電配件全館Outlet折扣價外，還能最高滿2000元現折200元，許多人到場挑選母親節禮物，以家電，尤其按摩椅、調理機、掃地機器人更是熱門首選的禮物，家電用品業績成長2成以上。