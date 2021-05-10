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NFT加密藝術崛起 台灣藝術家用聲音為國際元首塑像

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
藝術家郭佩奇創作的「聲音肖像」系列，鏡框裡是用樂譜畫出的蔡英文肖像，戴上耳機可以聽到變奏的國歌，她為蔡英文、川普、陳水扁、金正恩等多位國際元首完成「聲音肖像」，每位元首都搭配一首歌。記者陳宛茜／攝影
藝術家郭佩奇創作的「聲音肖像」系列，鏡框裡是用樂譜畫出的蔡英文肖像，戴上耳機可以聽到變奏的國歌，她為蔡英文、川普、陳水扁、金正恩等多位國際元首完成「聲音肖像」，每位元首都搭配一首歌。記者陳宛茜／攝影

走進WHAAAAAT'S國際當代藝術博覽會展場，藝術家郭佩奇創作的「聲音肖像」系列，鏡框裡是用樂譜畫出的總統蔡英文肖像，戴上耳機可以聽到變奏的國歌；李嘉瑩的「種植」在平板電腦裡種了一朵花，只要把連結的感應器放入水中，螢幕裡的電子花便會展開花開花落的生命輪迴。

第二屆WHAAAAAT'S國際當代藝術博覽會上周末登場， 共有來自國內外200多位藝術家超過千件作品展出。因應NFT加密藝術市場崛起，藝博會邀來多位華人藝術家展出可用NFT進行拍賣的數位作品。主辦單位還邀來網路藝術家小龍女與「N24台北方舟」，共同創作限量100幅的Dragon Ark NFT畫作，送給副總統呂秀蓮、文化部長李永得、台北副市長黃珊珊等人。

北京日前舉行全球首個大型加密藝術展「虛擬生境」，香港攝影師夏永康則聯手台灣歌手周興哲，在加密貨幣交易平台「Open Sea」發表NFT加密音樂影像系列。此一加密藝術浪潮激發音樂製作人eastside ch3ffye跨界當代藝術，創作融合音樂和影像的數位作品「認同危機」。他表示，此一作品一如版畫有六版，每一版都是一個記憶體晶片供買主收藏。

郭佩奇創作的「聲音肖像」系列，使用音符、樂譜拼湊國內外元首的肖像，每位元首配上一首觀眾耳熟能詳的變奏歌曲，附上耳機讓觀眾聆聽。迄今她已創作國父、毛澤東、蔣介石、蔣經國、陳水扁、馬英九、歐巴馬、川普、伊莉莎白女王二世等元首的「聲音肖像」；搭配的音樂多為元首任職期間的流行音樂，有些是軍歌或禁歌，變奏的部分則象徵政治的嘈雜。她表示，希望透過音樂和圖像，喚醒人們對歷史和集體記憶的感受。

郭佩奇表示，台灣年輕藝術家深耕數位藝術多年，加上台灣擁有成熟的數位科技，在NFT加密藝術交易市場大有可為。已有策展人開始串聯藝術家，策展台灣首個NFT加密藝術展。

生於印尼、長於南美的台籍藝術家eastside ch3ffye創作的數位音樂影像作品「認同危機」，買主收藏的將是收藏數位檔案的晶片記憶體。圖／國際當代藝術博覽會提供
生於印尼、長於南美的台籍藝術家eastside ch3ffye創作的數位音樂影像作品「認同危機」，買主收藏的將是收藏數位檔案的晶片記憶體。圖／國際當代藝術博覽會提供
藝術家李嘉瑩的「種植」在平板電腦裡種了一朵花，只要把連結的感應器放入水中，螢幕裡的花便會展開花開花落的生命輪迴。記者陳宛茜／攝影
藝術家李嘉瑩的「種植」在平板電腦裡種了一朵花，只要把連結的感應器放入水中，螢幕裡的花便會展開花開花落的生命輪迴。記者陳宛茜／攝影

藝術家 北京

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