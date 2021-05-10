陳美鳳變惡魔總編 周裕穎「舞台劇時裝秀」搞笑又精彩
一直以來都致力在設計中融入永續、再生概念的台灣時尚設計師周裕穎，日前在台灣國軍文藝活動中心舉行了其支線副牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX全台首場結合舞台劇的時裝秀《先驅者沙龍 Salon des Visionnaire》，活動上最受矚目的除了邀請多位演藝前輩扮演時尚界傳奇設計師帶來評分的有趣橋段，周裕穎把自己多年來的收藏服飾拆解重組後呈現的全新作品也格外有型，也完美延續了永續的創作精神。
本次《先驅者沙龍》舞台劇時裝秀，靈感取自19世紀巴黎「落選者沙龍」，當時不受正統學院派認可落選沙龍展的馬奈、塞尚等多位畫家，成為後人景仰的先驅者。周裕穎借鑑此歷史發展，並把自己學習設計的辛酸血淚史寫成劇本，結合6大主題的服裝創作展演，更在其中穿插陳美鳳演繹的惡魔總編安娜、董至成化身的草間大藝術家、黃仲崑扮演的老佛爺卡爾、潘若迪詮釋設計大師耀司先生，周裕穎丈母娘演出的設計師保鈴姊的評分環節，以及蔡詩芸壓軸登場走秀、演唱，帶來一場非常精彩的舞台劇、時尚秀和小型演唱會。
在與台灣原創華文音樂劇劇團「天作之合」合作打造的360度旋轉舞台上，模特兒穿搭「大師講堂」、「夢幻聯名」、「啟蒙收藏」、「超現實主義」、「跨界合作」、「人生跑馬燈」6大主題服飾現身，搭配英國專業影像處理技術先驅Calibre UK的智慧顯示屏幕秀出的設計原型，再加上黃子佼超強的串場主持，讓觀眾可以同時看到有趣劇情和設計品，也聽到詳細的創作解說和背後故事。
在這次秀上所展示出的30套服裝設計，素材都來自周裕穎橫跨各年代的上百件私藏古董衣，像是用Alber Elbaz 2010年手繪「衣物防塵套」改造而成的「解構洋裝」、把Alexander MaQueen於1997年在Givenchy設計的摺紙領型西裝外套及寬褲版型結合Riccardo Tisci於2009年在Givenchy所設計的經典變形蟲襯衫布料而成的服飾、與JOHNNIE WALKER 「跨界合作」一推出的三套作品等等，還有運用已故父親西裝改造的作品來抒發對父親從未能親臨他服裝秀現場的遺憾之情，以及替妻子縫製的婚紗等等，都充滿了人生各個階段和經歷所乘載的特殊意義。
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