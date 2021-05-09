母親節大餐變惡夢！必勝客發「266字聲明」：提供補償

母親節大餐變排隊惡夢！必勝客在母親節當天中午，發生訂餐系統異常事件，造成民眾已完成的訂單消失、只能現場排隊等候取餐，造成消費者反感，紛紛湧入官方網站留言。必勝客於傍晚發表道歉聲明，表示已正在研擬相關補償方案，後續將盡快進行通知並提供補償。

必勝客此次發生的消費糾紛，乃是許多消費者在官網預定比薩之後，到現場卻發生「訂單不成立」的情況，因此只能重新排隊等候，有人還因此等待超過1小時，多間門市紛紛出現長長的排隊人龍。而必勝客粉絲團也被不滿的網友出征，留言怒罵「到現場跟我說沒收到訂單！所以網路訂定心酸的是嗎？」、「爛死了，網路訂單明明說成立了，人到現場排了快70人都無法取餐！等到我時，說什麼我的訂單根本沒成立」

對此事件，必勝客發表聲明，表示必勝客網路訂餐系統今日（5月9日）因適逢母親節假日、大量訂單於瞬間湧入，導致部分今日中午之前下單的網路訂單未能成功傳至門市，造成消費者取餐時向隅，非常抱歉。必勝客也指出，系統於中午12:30左右完成修復，目前已恢復正常營運。針對今日上午網路訂單成立，但未成功收到訂單確認簡訊的消費者，必勝客已正在研擬相關補償方案，後續將盡快進行通知並提供補償。

【必勝客聲明稿全文】