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春天櫻花、夏季風鈴 輕珠寶將日本的浪漫戴上身
今年春夏，點睛品Journey系列推出新品「和風遊記」，以充滿日本傳統氣息的櫻花、摺紙、風鈴、富士山等元素化為首飾設計靈感，日本的芝櫻季，夏季的風物詩成為具象的日常配飾，將度假的心情與日本的浪漫隨身攜帶。
點睛品Journey「和風遊記」以櫻花為設計的頸鍊與耳環，立體花瓣靈感源於日本傳統摺紙工藝，花蕊鑲上小圓鑽點綴。頸鍊的櫻花其中一片花瓣以可伸縮延長鍊連接，隨心情造型延長縮短變化不同戴法。不對襯設計的耳環在典雅中添俏皮新意。
而鑲嵌珍珠的系列，靈感則是來自「富士芝櫻祭」，是每年觀賞日本富士山和芝櫻齊開盛放的著名祭典，耳環以富士山造型搭配鏤空芝櫻圖案，點綴典雅的淡水養殖珍珠，散發專屬於日本的恬靜優雅氣息。風鈴是日本傳統夏季風物詩常見的象徵物，此次也以小巧的風鈴造型結合高雅鏤空櫻花，備有頸鍊和耳環。
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