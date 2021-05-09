春天櫻花、夏季風鈴 輕珠寶將日本的浪漫戴上身

今年春夏，點睛品Journey系列推出新品「和風遊記」，以充滿日本傳統氣息的櫻花、摺紙、風鈴、富士山等元素化為首飾設計靈感，日本的芝櫻季，夏季的風物詩成為具象的日常配飾，將度假的心情與日本的浪漫隨身攜帶。

點睛品Journey「和風遊記」以櫻花為設計的頸鍊與耳環，立體花瓣靈感源於日本傳統摺紙工藝，花蕊鑲上小圓鑽點綴。頸鍊的櫻花其中一片花瓣以可伸縮延長鍊連接，隨心情造型延長縮短變化不同戴法。不對襯設計的耳環在典雅中添俏皮新意。