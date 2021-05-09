和牛吃到飽＋海鮮3選1！MO-MO-Paradise限定菜單再升級

提供壽喜燒吃到飽的「MO-MO-PARADISE」，本月再於桃園開設經國家樂福牧場，全台門市已達25間店。除了經典的壽喜燒菜單、和牛吃到飽方案之外，新店店內還限定加碼推出3款全新的海鮮一品料理，讓點選和牛方案的民眾可以多品嚐到唐揚比目魚、軟殼蟹生春捲等料理，更添餐桌豐富度。

隸屬於台灣三澧企業旗下的MO-MO-PARADISE，提供有日式壽喜燒與辛味噌鍋、蕃茄鮮蔬鍋多種特色湯底，並且無限供應肉盤與20餘種時令蔬菜，乃是壽喜燒鍋物的代表性品牌之一。為符合台灣民眾愛吃肉的喜好，自去年底起，MO-MO-PARADISE限店推出「和牛吃到飽方案」，無限供應澳洲M6-7和牛前腿心、和牛三叉肉，以及美國USDA Prime頂級自然牛肩胛肉等肉品，每人799元。