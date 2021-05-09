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和牛吃到飽＋海鮮3選1！MO-MO-Paradise限定菜單再升級
提供壽喜燒吃到飽的「MO-MO-PARADISE」，本月再於桃園開設經國家樂福牧場，全台門市已達25間店。除了經典的壽喜燒菜單、和牛吃到飽方案之外，新店店內還限定加碼推出3款全新的海鮮一品料理，讓點選和牛方案的民眾可以多品嚐到唐揚比目魚、軟殼蟹生春捲等料理，更添餐桌豐富度。
隸屬於台灣三澧企業旗下的MO-MO-PARADISE，提供有日式壽喜燒與辛味噌鍋、蕃茄鮮蔬鍋多種特色湯底，並且無限供應肉盤與20餘種時令蔬菜，乃是壽喜燒鍋物的代表性品牌之一。為符合台灣民眾愛吃肉的喜好，自去年底起，MO-MO-PARADISE限店推出「和牛吃到飽方案」，無限供應澳洲M6-7和牛前腿心、和牛三叉肉，以及美國USDA Prime頂級自然牛肩胛肉等肉品，每人799元。
此次新開幕的桃園經國家樂福牧場，同樣提供有和牛吃到飽方案，並結合位上餐概念將菜單再升級。凡點選和牛吃到飽方案，除了可以吃到炙燒和牛握壽司作為附餐之外，每人還可從3道海鮮料理中擇一品嚐1份。其中「唐揚比目魚」是將大比目魚以特調醬汁醃漬後，裹上北海道片栗粉炸至金黃，搭配糯米椒與鮮爽檸檬角食用。「軟殼蟹生春捲」，將酥炸軟殼蟹、芝麻葉、鮮蔬、花生與韓式辣醬一同裹入越南春捲皮中，撒綴蝦卵，帶來清爽的轉換。至於「鱸魚佐蕃茄鮮蔬」將洋蔥、培根、紅黃椒、綠櫛瓜與蕃茄醬燉煮成醬，再搭配油炸鱸魚享用。每道原價各為220元，可供單點。
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