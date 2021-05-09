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富藝斯香港春拍！奈良美智熱延燒 BANKSY虛擬貨幣也ok

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
奈良美智2000年的代表作「行蹤不明」，估價待詢。圖／富藝斯提供
奈良美智2000年的代表作「行蹤不明」，估價待詢。圖／富藝斯提供

繼去年的秋拍合作成功經驗，富藝斯（Phillips）宣佈和保利將於今年六月再度攜手，聯合舉行跨越香港北京雙城同步的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣。首波亮相的晚拍焦點將呈獻格哈德里希特（Gerhard Richter）傑作「抽象畫940-7號」與奈良美智2000年的代表作「行蹤不明」與。而神秘當代藝術家班克斯（Banksy）的作品「笑在當下 層板A」（估價22,000,000港元起）更將開放接受買家透過加密貨幣交易平臺Coinbase以虛擬貨幣付款。本季聯合拍賣將於6月7至8日舉行，拍前巡迴預展本週於北京揭幕，明日將於上海登場，之後轉往深圳、台北、台中及香港。

繼去年秋拍創下總成交額逾5.08億港元、刷新多位藝術家世界拍賣紀錄後，富藝斯與保利本季除了再度攜手，也將以嶄新的方式合作「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣會。拍賣將於6月7至8日於北京保利拍賣週期間舉行，由富藝斯拍賣官從香港現場舉槌，並透過直播同時接受來自香港及北京兩地現場藏家、電話席以及網路出價。

而繼日前蘇富比（Sotheby’s）宣佈，5月12日的紐約「當代藝術晚拍」專場上拍的班克斯「Love is in the Air」將接受買家以比特幣（Bitcoin）或以太幣（ETH）虛擬貨幣付款後，富藝斯則成為首間在亞洲拍場做出此創舉的主要拍賣行。這也是富藝斯在今年4月以逾400萬美元成功拍出首件由Mad Dog Jones所創作之多世代NFT藝術品「REPLICATOR」後，觀察到亞洲藏家對於科技與創新概念有極高的接受度而採取的嘗試。「笑在當下 層板A」是隱姓埋名卻享譽國際的神秘街頭藝術家班克斯2002年的作品。

班克斯的作品「笑在當下 層板A」江接受虛擬貨幣付款，估價2200萬港元起。圖／富藝斯提供
班克斯的作品「笑在當下 層板A」江接受虛擬貨幣付款，估價2200萬港元起。圖／富藝斯提供
張曉剛「全家福 13 號」，1998年作，152x152公分，估價750萬港元起。圖／富藝斯提供
張曉剛「全家福 13 號」，1998年作，152x152公分，估價750萬港元起。圖／富藝斯提供
格哈特里希特「抽象畫 940-7 號」，2015年作，140x160公分，估價7,500萬港元起。圖／富藝斯提供
格哈特里希特「抽象畫 940-7 號」，2015年作，140x160公分，估價7,500萬港元起。圖／富藝斯提供

北京 香港 藝術家 奈良美智

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