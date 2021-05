富藝斯香港春拍！奈良美智熱延燒 BANKSY虛擬貨幣也ok

繼去年的秋拍合作成功經驗,富藝斯(Phillips)宣佈和保利將於今年六月再度攜手,聯合舉行跨越香港及北京雙城同步的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣。首波亮相的晚拍焦點將呈獻格哈德里希特(Gerhard Richter)傑作「抽象畫940-7號」與奈良美智2000年的代表作「行蹤不明」與。而神秘當代藝術家班克斯(Banksy)的作品「笑在當下 層板A」(估價22,000,000港元起)更將開放接受買家透過加密貨幣交易平臺Coinbase以虛擬貨幣付款。本季聯合拍賣將於6月7至8日舉行,拍前巡迴預展本週於北京揭幕,明日將於上海登場,之後轉往深圳、台北、台中及香港。

繼去年秋拍創下總成交額逾5.08億港元、刷新多位藝術家世界拍賣紀錄後,富藝斯與保利本季除了再度攜手,也將以嶄新的方式合作「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣會。拍賣將於6月7至8日於北京保利拍賣週期間舉行,由富藝斯拍賣官從香港現場舉槌,並透過直播同時接受來自香港及北京兩地現場藏家、電話席以及網路出價。