最可愛的母親節 中市推迷你網球孩子玩出蘋果肌

台中市政府運動局引進「迷你」新興運動，與中華民國迷你網球協會合作今舉辦「迷你網球日」由教練帶領小小學員體驗有趣的迷你網球，年紀最小的是僅4歲萌娃與媽咪同樂，小學員認真打球，汗水直流丶臉頰像蘋果的萌樣，讓媽咪們直呼「最可愛的母親節禮物！」

運動局長李昱叡表示，運動局與中華民國迷你網球協會合作，今年辦理多項課程體驗，尤其頗受親子家庭好評，五月份活動剛開放報名，很快就額滿。

運動局表示，迷你網球場地不受限制，室內外都可進行，球與球拍都不一樣，各年齡層有不同設計，可作為網球學習入門基礎，簡單安全，適合幼童、網球初學者及銀髮族。

中華民國迷你網球協會表示，此次除舉辦免費體驗活動外，另辦理種子教練研習，培養台中迷你網球啟蒙老師，發展有趣、快樂互動的迷你網球。