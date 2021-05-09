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簡約Logo超百搭 Balenciaga推出可折疊環保購物袋
在講究永續發展的今日，許多時尚品牌們都開始在生產中想盡辦法降低對環境的污染，更透過研發材質和設計出經典款式等等方式，提升單一物品的使用次數和年限，減少因為頻繁汰換所造成的浪費。Balenciaga自去年底推出名為靈感生活系列 （Balenciaga Objects）的產品線，主要就是為了打造不過時、可以在日常生活經常使用或收藏的單品。而他們今年最新的一款設計，就是環保購物袋。
Balenciaga這款環保購物袋就是為了幫助減少一次性塑膠廢物的產生，有助於降低將化學毒素釋放到海洋中、破壞生態系統、殺害海洋生物，並通過進入食物鏈而危害人類健康的機會中。購物袋的所有尼龍和塑料均由100％可回收材料製成，這種織物以Econyl®紗線織成，而這些紗線是從廢棄的漁網和地毯等可回收材料中收集的尼龍紡出，其他細節所使用的扣環和拉鎖則由其他再生塑料製成。
在外型方面，以簡約的色彩搭配Balenciaga Logo，並具備跟許多重複利用的購物袋相同的可摺疊設計，加上通用扣環更便於攜帶。摺疊並拉成一個圓形小袋後，它變成錢包的大小，幾乎可以掛在任何搭帶或扣環上。目前已官方網站、全球指定專賣門市販售。
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