四大生吐司接力快閃微風松高「平崎吐司」首登場

從日本吹到台灣的生吐司風潮正熱，微風松高在B2美食街推出「生吐司幸福快閃接力」，首波5月20日前，由「平崎吐司」打頭陣，接著5月21日至5月31日由「昀吐司」接力，6月1日至6月15日由預訂制生土司品牌「和土司」接棒。6月16日至6月30日再由來自竹北的「泩生吐司」快閃接力。四家台灣生吐司品牌要從5月至6月在微風松高輪番上陣。

「平崎吐司」首度快閃微風松高，平崎吐司特色是製作過程以蜂蜜取代糖，吐司入口後散發細膩的甜味與香氣。這回平崎吐司帶來「莓瑰生土司」，將淡雅玫瑰花香與新鮮草莓呈現豐富味道的層次，將酸甜粉嫩的滋味與生吐司結合。

「昀吐司」每日限量生產生吐司，以加拿大頂級小麥粉、法國發酵奶油、法國天然酵母、台灣傳承百年蜂蜜等，採用二次工法，主打讓吐司撕開時呈現雲一般輕柔，入口伴隨著天然食材香氣。同時，擁有超過10年烘焙技術的老闆，更前往阿里山找尋茶葉，另以日本富士蘋果燉煮，開發出專屬特有的「阿里山紅茶燉蘋果吐司」，散發出蜜香紅茶及蘋果香氣。

「和土司」選擇了日本進口麵粉、法國發酵奶油、台灣小農鮮乳及龍眼蜜，除了「經典和吐司」，並在微風松高帶來多樣限定口味，選用來自台灣埔里50年炭燒鐵觀音，加入少許桂花的「桂花鐵觀音土司」。以精選大麥、燕麥、葵瓜籽、芝麻、亞麻籽、黃豆粉等穀物，添加台灣黃金地瓜，創作而成的「雜糧地瓜土司」。

6月中旬首度前進台北的「泩生吐司」，品牌所強調的「泩」是天然、水分充足、沒有任何人工調味。主打台灣在地配方，不需回烤或調味，直接享用，傳達「純粹」的概念。

「平崎吐司」在母親節推限定套裝，推出人氣熱銷款「原味生吐司」、全新獨家新口味「莓瑰生土司」，再搭配「季節限定草莓果醬」三項組合，每天下午一點限量50份限時販售，售完為止。6月登場的「和吐司」則推出夏日限定超值禮盒，每日限量100份，一次擁有「和土司」、「迷你桂花鐵觀音土司」、「迷你雜糧地瓜土司」及「私房桂花鳳梨果醬」。