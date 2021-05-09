精燉肉燥＋招牌辣油！大師兄「銷魂肉燥炊粉」新登場

以「銷魂麵」為主打明星商品的「大師兄銷魂麵舖」，繼推出銷魂水餃、銷魂滷肉之後，將於5月11日起，全新推出結合銷魂辣油、肉燥的「銷魂肉燥炊粉」，帶來全新的食用滋味。

最初以麻辣鍋物起家的大師兄，近年以麻辣風味的「銷魂麵」成為招牌，並於全台多地、百貨公司開設門市。其中關鍵的「辣油」，標榜使用數十種中藥、蔬果與辣椒煉製而成。除了將銷魂麵推出快煮麵商品外，大師兄也以自家辣油為基礎，衍生出冷凍的銷魂水餃、銷魂滷肉等商品，搶攻電商市場。

所謂的「炊粉」，意指含米量較低的米粉，通常會加入玉米澱粉、小麥粉等成份製作，擁有更彈牙、更耐煮的特性。此次大師兄所推出的「銷魂肉燥炊粉」，即是選用在來米製成的改良式炊粉為主角，肉燥則選用國產紅蔥頭、蒜仁、醬油等成份調味，為炊粉賦予濃郁鹹香；同時也可搭配上招牌的辣油相佐，為炊粉帶來更富層次的開胃感。