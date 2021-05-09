聽新聞
test
0:00 / 0:00

精燉肉燥＋招牌辣油！大師兄「銷魂肉燥炊粉」新登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大師兄銷魂麵舖結合銷魂辣油、肉燥，全新推出「銷魂肉燥炊粉」。圖／大師兄提供
大師兄銷魂麵舖結合銷魂辣油、肉燥，全新推出「銷魂肉燥炊粉」。圖／大師兄提供

以「銷魂麵」為主打明星商品的「大師兄銷魂麵舖」，繼推出銷魂水餃、銷魂滷肉之後，將於5月11日起，全新推出結合銷魂辣油、肉燥的「銷魂肉燥炊粉」，帶來全新的食用滋味。

最初以麻辣鍋物起家的大師兄，近年以麻辣風味的「銷魂麵」成為招牌，並於全台多地、百貨公司開設門市。其中關鍵的「辣油」，標榜使用數十種中藥、蔬果與辣椒煉製而成。除了將銷魂麵推出快煮麵商品外，大師兄也以自家辣油為基礎，衍生出冷凍的銷魂水餃、銷魂滷肉等商品，搶攻電商市場。

所謂的「炊粉」，意指含米量較低的米粉，通常會加入玉米澱粉、小麥粉等成份製作，擁有更彈牙、更耐煮的特性。此次大師兄所推出的「銷魂肉燥炊粉」，即是選用在來米製成的改良式炊粉為主角，肉燥則選用國產紅蔥頭、蒜仁、醬油等成份調味，為炊粉賦予濃郁鹹香；同時也可搭配上招牌的辣油相佐，為炊粉帶來更富層次的開胃感。

銷魂肉燥炊粉每盒3入原價240元，5月11日於蝦皮商城率先開賣，5月11日至5月17日可享優惠價189元；5月18日起則於官網正式開賣。

銷魂肉燥炊粉每盒3入原價240元，限時優惠價189元。圖／大師兄提供
銷魂肉燥炊粉每盒3入原價240元，限時優惠價189元。圖／大師兄提供

電商

延伸閱讀

中一中學生向標哥道歉 顏寬恒送水餃「外地人不懂啦」

中一中kuso標哥網讚！ 顏寛恒：連絡送標哥水餃兼叫賣

北市市場節水餃大賽 大吉利元寶水餃勇奪市場餃佼者

董至成「最後一搏」賣水餃 首度鬆口談離婚分產

相關新聞

漫遊花蓮 吸收香草正能量

聯合報系有行旅企畫的「蓮城解憂香草莊園」四天三夜小旅行，將帶領旅人漫遊「花蓮」。

陳美鳳變惡魔總編 周裕穎「舞台劇時裝秀」搞笑又精彩

一直以來都致力在設計中融入永續、再生概念的台灣時尚設計師周裕穎，日前在台灣國軍文藝活動中心舉行了其支線副牌LUXXURY...

把PS5穿在腳上 PlayStation與NBA球星推Nike聯名運動鞋

NBA球星Paul George，同時也是PlayStation忠實狂粉，近日宣布再度與PlayStation和Nike...

母親節大餐變惡夢！必勝客發「266字聲明」：提供補償

母親節大餐變排隊惡夢！必勝客在母親節當天中午，發生訂餐系統異常事件，造成民眾已完成的訂單消失、只能現場排隊等候取餐，造成...

春天櫻花、夏季風鈴 輕珠寶將日本的浪漫戴上身

今年春夏，點睛品Journey系列推出新品「和風遊記」，以充滿日本傳統氣息的櫻花、摺紙、風鈴、富士山等元素化為首飾設計靈...

和牛吃到飽＋海鮮3選1！MO-MO-Paradise限定菜單再升級

提供壽喜燒吃到飽的「MO-MO-PARADISE」，本月再於桃園開設經國家樂福牧場，全台門市已達25間店。除了經典的壽喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。