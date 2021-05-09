讓ㄋㄟㄋㄟ吹冷氣深呼吸！夏天必備十大涼感內衣Bra

奶奶夏天必備的氧氣罩！

台灣潮濕又悶熱，在戶外光站著不動，不到幾分鐘就能滿身是汗！女生們穿得再少，胸部還是會有大粒汗和小粒汗不斷冒出，有時候真的受不了，還得把手伸到內衣裡頭，用衛生紙把汗擦乾！如果胸部一直處於這種潮濕的環境下，很容易使黴菌滋生，造成汗疹、毛囊炎等問題發生，既不舒服也不美觀，沒有處理好，還可能會留疤！

想要擺脫這樣的困擾，讓奶奶透透氣，許多女孩會穿上涼感內衣～讓奶奶體驗處在冷氣房的感覺，涼爽又舒適～今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出網友熱議的涼感內衣品牌，為你找到最頂尖的「濕」奶殺手！

image source：Freepik/halayalex

10.Modern 瑪登瑪朵

以法式甜美時尚風格為主的瑪登瑪朵，推出了兼具年輕時尚及機能的「Soft Life涼感內衣」，讓你迎接夏天也不怕！

罩杯表布採用AQUA涼感的材質，觸感涼爽、吸濕快乾，保持乾爽舒適。罩杯內襯則是三倍彈力棉，透氣耐洗又耐穿。背鉤採用3排2鉤設計，機能穩定，完美包覆。在造型上也下足了功夫，背片採用花弧蕾絲及一字型設計，展現性感魅力，Hold住一整夏！

延伸閱讀：她用的唇膏、粉餅我都想買！20大超強召力美妝IG網紅 網友直呼「我全都要」

9.Ladies 蕾黛絲

蕾黛絲為愛漂亮又想清爽一夏的美眉們設計了「衣絲無掛」系列，採用專利一體成形罩杯，更能貼合身型，無縫黏合工藝的無痕設計更好穿搭，增加WinCool涼感內裡，清爽舒適，讓人舒服到忘記脫下！

「挺素面涼感系列」罩杯內裡也含有WinCool涼感材質，散熱快更透氣抗暑。脅邊加高了2.5公分，把側邊肉肉一網打盡，包覆穩定舒適不位移，視覺更顯瘦。內衣表布的萊卡材質輕薄透氣，滑順有光澤，伴你度過炎熱酷暑！



延伸閱讀：長江後浪推前浪！20大最美星二代誰才是最強基因？

8.LADY內衣

以法式精品內衣著稱的LADY內衣，炎炎夏日推出涼感纖體美型系列。罩杯棉不僅加入了涼感布料，利用散熱快的特性，降低皮膚表面溫度，還使用輕柔的絲棉襯，乾爽透氣，讓胸部自在呼吸。

獨家研發Ｎ字魔力側壓片，用來平整腋下浮肉、副乳，並且加強穩定貼合，隱藏式的車縫法減少側邊加壓痕跡，讓整體穿著更加舒適美觀，完美胸型一次擁有！

延伸閱讀：他其實沒那麼喜歡你！另一半「騎驢找馬」10大警訊 別再將錯的人當真愛

7.SWEAR 思薇爾

思薇爾推出了「超洞感軟鋼圈運動內衣」及「沁涼Bra系列軟鋼圈蕾絲包覆內衣」，兩款罩杯內襯貼膚面皆採用Hi Cool鳥眼布，快速吸濕排汗，更含有WinCool奈米纖維涼爽原紗，接觸肌膚瞬間體感降溫2°C，穿著後冰涼乾爽舒適。

其中運動內衣使用了緹花網布伸片，輕薄俐落，搭配舒適的柔軟鋼圈，不論律動伸展都不壓迫。沁涼Bra系列軟鋼圈蕾絲包覆內衣在胸口及胸下圍做了浪漫小心機，以帶有霧棉感蕾絲及輕透網底做造型，花型雅緻搭配細緻的條紋布，柔軟服貼。

6.NET

不讓其他品牌專美於前，NET也跟進推出Bra涼感背心，怕熱的女孩們有福啦！涼感背心共有兩款：「Bra涼感坦克背心」、「Bra涼感細肩帶背心」，採用尼龍材質及網眼結構設計，絲滑的觸感涼感又親膚，還有抑菌防臭的功能，可說是夏日最佳消暑聖品！

另外，Bra涼感坦克背心罩杯連結肩帶，加強支撐力，穿上身涼爽舒服不移位，整個胸型穩定度大增。

延伸閱讀：絕世美貌、巔峰唱功！獨家公布《乘風破浪的姐姐》兩季20大話題選手

5.Modemarie 曼黛瑪璉

曼黛瑪璉「IceBar 涼感內衣」走的是繽紛甜美路線，素面無痕、簡約時尚。主打Ice Cool纖維以及磁微米礦石粉體，有吸熱慢、散熱快的特性，整個可以降溫2度，讓肌膚更舒適清涼。

罩杯是採用布丁棉，柔軟細緻，回彈力更好！罩杯內的透氣鳥眼布也能增加散熱的功效，加速降溫！他的肩帶屬於可拆式類型，可以自由調整，穿搭更靈活、方便！



延伸閱讀：你是工具人還是暖男？女孩找你做這幾件事 超過五項小心你已被收進工具箱！

4.Uniqlo

說到涼感，不能忘記Uniqlo的AIRism科技空氣衣！AIRism系列是男女皆有，有八種舒適特性，強調調節溫度、快乾，更有防菌防臭以及柔滑膚觸等多種機能。

Uniqlo的內衣屬於BRATOP，有長洋裝、細肩帶背心、坦克背心等款式做選擇，許多網友表示穿起來相當舒適，有涼感效果外，也沒有鋼圈式內衣給人的束縛感，可以單穿出門，真的很方便！AIRism著重於乾爽、舒適，不強調集中托高，讓你舒服最重要～

延伸閱讀：婚宴當天婆婆想「撞衫」媳婦！未婚夫嗆管不著 準新娘嘆：婚還要結？

3.Clany 可蘭霓

台灣在地經營30年的可蘭霓，在家樂福、愛買、寶雅等各大商場都能看到他的櫃位，主打機能型內衣，光是涼感系列就有4、5種以上，分成無鋼圈、軟鋼圈、無著感、運動內衣等款式，滿足各種不同的需求。

「蕾絲涼感多功能無鋼圈內衣」採用WINCOOL機能內哩，吸濕排汗效果佳，可以有效降低體感溫度1-2度，就像胸前有個小冰箱，透沁涼的感覺緩和了夏日悶熱的不適感！胸衣背心以及性感蕾絲設計可以作為內搭，若隱若現的感覺，十分迷人！



延伸閱讀：婆媳問題只排第五名！十大「忍無可忍絕對要離婚」的怨偶誕生原因

2.Triumph 黛安芬

以魔術胸罩出名的黛安芬，這個夏天會變出什麼魔術，讓胸部沁涼一下呢？黛安芬的「風格自在系列涼感無痕透氣軟鋼圈」，使用TouchCool®革命性涼爽材質，布料有吸熱慢、散熱快的特性，而且透氣設計在罩杯上有超過100個透氣孔，維持肌膚的舒適透氣性～

它的軟鋼圈設計，也不會給人壓迫感，穿起來輕鬆又集中！兩側高脅邊增加了穩定度和包覆性，微下後襯墊設計，更凸顯曲線的優美～網友表示外觀雖然較為樸實，沒有太多華麗的點綴，但真的非常實穿，回購率超高！



延伸閱讀：讓人抓不出破綻的超自然「照騙」！十大網美必備拍照APP趕快筆記

1.RIESURE

日本品牌RIESURE在網路上討論度超高，許多網紅都大力推薦！他有一款「乳膠科技日/夜無痕美胸無鋼圈內衣」，採用蜂巢吸濕排汗涼感布料，非常透氣舒適，是幫助奶奶呼吸的神隊友，夏天穿一整天也不會感到悶熱！

很多無鋼圈內衣雖然舒適，但就是包覆性不夠，但這款內衣有專利六級提托帶、魔術托高支撐條，再加上脅邊加高的設計，就算是走鐘的哺乳奶，都能幫你把肉肉收好收滿！罩杯及肩帶的設計很適合搭配任何外衣，肩帶上面還有個小鉚釘，就算有點露出來也不覺得尷尬～

延伸閱讀：「神之肉桂捲」爆紅搶瘋了！特搜網友熱議大台北肉桂捲店家Top 15





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月07日至2021年05月06日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『夏天必備涼感內衣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



