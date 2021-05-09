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凍齡女神徐若瑄美出新高度 寶格麗金蛇助登封

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv

女神徐若瑄近日登上時尚雜誌封面，並在自己的IG分享美照。出道多年的她，一直都是時尚雜誌的最愛，這次除了演繹最新一季的時裝，更配搭了一系列寶格麗（BVLGARI）的Serpenti Viper系列蛇形珠寶與Serpenti腕表，簡約幾何的線條、澄黃的玫瑰金色澤優雅點綴大地色系服裝，在鏡頭下寧靜的場景中，呈現一種遺世永恆的況味。

寶格麗的蛇形珠寶誕生於1970年代，至今延伸出全系列不同的品項，而蛇的設計更經歷多年的美學演變昇華，從擬真具象到幾何抽象，讓不同世代、不同風格的時尚男女，都能配搭出獨特的個人風格。2017年推出的Serpenti Viper系列，有別於寶格麗以往寫實或華麗寶石鑲嵌的設計手法，使用簡約梯形設計來模擬蛇鱗，俐落時髦的幾何造型體現於項鍊、手環、耳環及戒指上。精巧的設計，再加上幾何造型和流暢線條，抽象地表達出靈蛇的神祕感，廣受時尚男女的喜愛。今年更推更為輕盈纖細的全新作品，可層疊交錯配戴，搭配於日常各種穿著，為簡約的設計增添奢華風采。

徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
BVLGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石手環，約25萬3,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石手環，約25萬3,900元。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金滿鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金滿鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，約59萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，約59萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈手環，約137萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈手環，約137萬7,000元。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv、寶格麗提供
徐若瑄配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @vivianhsu.ironv、寶格麗提供

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