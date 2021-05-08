台灣房屋親情文學獎 首獎得主書寫與媽媽散步日常

母親節前夕，台灣房屋與聯合報主辦的第1屆「台灣房屋親情文學獎」今舉行頒獎典禮。從逾700件投稿作品脫穎而出的首獎「50公尺的散步」，由獻麒紡織董事長白永楠獲得。寫下與九旬媽媽白謝素珠散步日常的他說，媽媽在哪，家就在哪，心願是每天讓媽媽大笑3次，「這個獎要送給媽媽，當作最特別的母親節禮物。」

台灣房屋與聯合報首度合作舉辦「台灣房屋親情文學獎」，吸引超過700件作品投稿，最後選出13件得獎作品、10件評審推薦入圍作。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴致詞時表示，台灣房屋成立37年來，始終認為房子的價值不在於燈光、建材，而在於家人間的關愛與連結，希望台灣房屋對家庭的價值，能透過這些美麗故事傳遞出去。

聯合報副內容長王茂臻則說，從這次得獎作品，讓人看見藏匿在平淡日常中的深刻陪伴，華人的含蓄情感與追悔等，投稿者各自的生命歷程樸實卻動人，而這些故事其實離我們都不遠。期待將來親情文學者能有更多有志文學的人參與，並為寫作跟閱讀版圖注入新活力。

特地從彰化北上領獎的白永楠說，他原本就有寫作習慣，每周寫1篇2000字文章刊登於扶輪社刊，平常也會將陪媽媽散步時的所見所思記錄下來，寫媽媽對他而言，毋須目的，下筆渾然天成，這次投稿則是受兒子鼓勵，因不為比賽而寫，得獎格外興奮。

提及九旬高齡的媽媽，白永楠一度哽咽，他憶及，青少年時期調皮，爸爸拿藤條管教，媽媽會以身阻擋，打在他身上也許痛兩天就忘了，但打在媽媽身上，讓他痛很久，他要將獎項獻給媽媽做為今年的母親節禮物。

陳涵君則以「我和她的航行」寫出與罹患小兒麻痺的媽媽如何航向艱難世界。陳涵君的媽媽林文采今陪同出席典禮。陳涵君說，媽媽是她的文學啟蒙，林文采則自稱是女兒的老粉絲，女兒從小到大的作品至今全留存著。

陳涵君說，她已10年未提筆創作，上次投稿更是國中時期的事，原本沒信心，是媽媽三催四請下才倉促完稿投件，對於獲獎，她說，「就當作是宇宙的許可」，讓她得以回歸寫作。