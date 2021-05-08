體驗行銷成高級鐘表趨勢！積家大工坊開放公共線上預約

體驗行銷的年代，不僅要眼見為憑、更要身歷其境，才能讓美、感動、藝術，長留記憶人心。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre），近期推出「Atelier d’Antoine探索工作坊」，並已於5月5日推出首個工作坊，可於專屬網上平台預約參加。網上預約平台的課程提供英文及法文可供選擇，以簡明且方便使用的方式，概述探索一枚腕表的誕生、維修、調校與精進。

探索工作坊的第一個課程以「The Sound Maker」為主軸，並由一位講師、一位工藝專家主持，學員人數最多為8人，並結合教學指導與親身實踐，鼓勵學員互動溝通。三小時課程中，參加者將學習腕表「嘀嗒」聲響的由來？並了解如何透過聲音報時、並探索三問報時裝置音效的原理，最後並理解三問報時（Minute）與大自鳴功能（Grande Sonnerie）間的區別。目前已可於網站online-booking.jaeger-lecoultre.com，線上預約。