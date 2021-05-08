快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體驗行銷成高級鐘表趨勢！積家大工坊開放公共線上預約

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
內容包含開幕茶會、博物館導覽、大師班介紹、機芯組裝、裝飾及收尾五個部分的愛彼「破解歷史密碼」大師班，重回品牌與時間的原點。
內容包含開幕茶會、博物館導覽、大師班介紹、機芯組裝、裝飾及收尾五個部分的愛彼「破解歷史密碼」大師班，重回品牌與時間的原點。

體驗行銷的年代，不僅要眼見為憑、更要身歷其境，才能讓美、感動、藝術，長留記憶人心。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre），近期推出「Atelier d’Antoine探索工作坊」，並已於5月5日推出首個工作坊，可於專屬網上平台預約參加。網上預約平台的課程提供英文及法文可供選擇，以簡明且方便使用的方式，概述探索一枚腕表的誕生、維修、調校與精進。

探索工作坊的第一個課程以「The Sound Maker」為主軸，並由一位講師、一位工藝專家主持，學員人數最多為8人，並結合教學指導與親身實踐，鼓勵學員互動溝通。三小時課程中，參加者將學習腕表「嘀嗒」聲響的由來？並了解如何透過聲音報時、並探索三問報時裝置音效的原理，最後並理解三問報時（Minute）與大自鳴功能（Grande Sonnerie）間的區別。目前已可於網站online-booking.jaeger-lecoultre.com，線上預約。

無獨有偶，位於瑞士布拉蘇絲的愛彼（Audermars Piguet）也在四月初時推出「破解歷史密碼」大師班，同樣採小班制教學，每班最多四人，並可親自組裝愛彼的經典機芯。大師班課程位於表廠最新落幕完工的螺旋式工坊中，身兼博物館與工作坊的功能，當周可預約下周四的課程，並選擇以德、英或法語進行，內容包含開幕茶會、博物館導覽、大師班介紹、機芯組裝、裝飾及收尾共五個部分，並可於www.museeatelier-audemarspiguet.com網站預約。

透過親身接觸、理論講解的體驗型行銷，已成頂級鐘表品牌的新一代趨勢主流。圖 / 積家表提供。
透過親身接觸、理論講解的體驗型行銷，已成頂級鐘表品牌的新一代趨勢主流。圖 / 積家表提供。
愛彼（Audermars Piguet）也在四月初時推出「破解歷史密碼」大師班，採小班制教學每班最多四人，並可親自組裝愛彼的經典機芯。圖 / 愛彼提供。
愛彼（Audermars Piguet）也在四月初時推出「破解歷史密碼」大師班，採小班制教學每班最多四人，並可親自組裝愛彼的經典機芯。圖 / 愛彼提供。
探索工作坊的第一個課程以「The Sound Maker」為主軸，並由一位講師、一位工藝專家主持，學員人數最多為8人，並結合教學指導與親身實踐，鼓勵學員互動溝通。圖 / 積家表提供。
探索工作坊的第一個課程以「The Sound Maker」為主軸，並由一位講師、一位工藝專家主持，學員人數最多為8人，並結合教學指導與親身實踐，鼓勵學員互動溝通。圖 / 積家表提供。
瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre），近期推出「Atelier d’Antoine探索工作坊」，並已於5月5日推出首個工作坊，可於專屬網上平台預約參加。圖 / 積家表提供。
瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre），近期推出「Atelier d’Antoine探索工作坊」，並已於5月5日推出首個工作坊，可於專屬網上平台預約參加。圖 / 積家表提供。

瑞士 腕表

延伸閱讀

生物多樣性棲地保育工作坊報名開跑 一窺台中生態資源

電子商務年底上線？浪琴表2021新品總裁親上線全面解讀

五月日內瓦春拍珠寶來自皇家 鐘表聚焦百達翡麗勞力士

瑪格羅比任香奈兒J12腕表形象大使 說時間背後的故事

相關新聞

打造無毒之家 全方位設計共享美好生活

在設計業界有著五星以上評價的水設空間團隊表示：「從事設計工作10多年來，嚴格設計與工程品質把關，以期每位屋主與家人都能住的健康，安心且放心。」

前瞻創意 超越時空的未來簡約風！

金屬元素的巧妙應用，搭配天壁間流動的燈帶線條，不論是住宅或辦公空間，只要踏入「他們」打造的場域，總能感受其中充斥著「未來感」，時空的陡然轉變...

凍齡女神徐若瑄美出新高度 寶格麗金蛇助登封

女神徐若瑄近日登上時尚雜誌封面，並在自己的IG分享美照。出道多年的她，一直都是時尚雜誌的最愛，這次除了演繹最新一季的時裝...

夏日泡好湯住宿 業者祭優惠有機會刮中10萬元

西拉雅國家風景區管理處推出「𨑨迌南台灣 樂活享好湯」刮刮卡贈獎活動，即日起至6月底，遊客只要到關子嶺、寶來不老、四重溪...

台灣房屋親情文學獎 首獎得主書寫與媽媽散步日常

母親節前夕，台灣房屋與聯合報主辦的第1屆「台灣房屋親情文學獎」今舉行頒獎典禮。從逾700件投稿作品脫穎而出的首獎「50公...

體驗行銷成高級鐘表趨勢！積家大工坊開放公共線上預約

體驗行銷的年代，不僅要眼見為憑、更要身歷其境，才能讓美、感動、藝術，長留記憶人心。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。