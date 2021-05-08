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冠軍調酒師親授不藏私！Mocktail討好媽媽無酒精也美味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海尼根0.0零酒精與亞洲冠軍調酒師創辦人尹德凱聯手，獨家推出五杯私房零酒精酒譜，讓媽媽在家就能體驗Mocktail偽調酒，零酒精、同樣喝到美味。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
海尼根0.0零酒精與亞洲冠軍調酒師創辦人尹德凱聯手，獨家推出五杯私房零酒精酒譜，讓媽媽在家就能體驗Mocktail偽調酒，零酒精、同樣喝到美味。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

母親節即將來臨，根據網路調查：十大熱門母親節禮物前三名分別是：「要美美的」、「享用一頓佳餚美酒」、以及「身體健康」。防疫期間，減少未出用餐、在自家下廚不失為一方式，海尼根0.0零酒精與亞洲冠軍調酒師創辦人尹德凱聯手，獨家推出五杯私房零酒精酒譜，讓媽媽在家就能體驗Mocktail偽調酒，零酒精、同樣喝到美味。

Mocktail一詞是由偽裝（Mock）與雞尾酒（cocktail）兩個字詞組合而成。對於喜愛酒吧氛圍，但又低酒精耐受度、或不方便飲酒的時機，加入茶、果汁，呈現相似口感的Mocktail，因而成為不少酒吧的必備品項。

冠軍調酒師尹德凱同時也是AHA Saloon負責人，27歲已在World Class世界頂尖調酒大賽拿下亞太冠軍、全球季軍。本次他特地設計五款海尼根零酒精調酒，將養樂多、康普茶Kombucha、優格雪頂Yogurt Foam、洛神花茶、蘆薈汁等各種元素當成素材，並以具有氣泡感、但無酒精成份的海尼根0.0零酒精為主要原料，創造出包含「冷翠青玉露」、「茶禪賦」、「蜜境花園」、「奶油啤酒 」與「椰林春光」五杯特調。其中「蜜境花園」首次與養生結合，使用康普茶、 麥蘆卡蜂蜜、蘋果醋為原料，風味酸甜清爽，「奶油啤酒」則訴求：低脂低、低熱量，同樣滿足口腹之樂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最推薦的一杯則是「冷翠青玉露」，以90ml的海尼根0.0零酒精、30ml蘆薈汁、1茶匙抹茶粉、15ml的市售接骨木花糖漿、1/4盒的中華愛玉為原料，首先取深口杯放入切成適口大小的愛玉，倒入蘆薈汁，加入抹茶粉後和蘆薈汁攪拌均勻，如沒有抹茶粉則可以超商濃茶系飲品取代，接著倒入接骨木花糖漿、最後倒入海尼根0.0零酒精後，以及適量冰塊攪拌即可。清涼退火的綠色香氣，將古早味重新定義。

相關五杯零酒精特調，之後將於海尼根台灣臉書官方粉絲頁公布，可逕行登錄查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無酒精的「椰林春光」，以乳酸與夏日水果搭配海尼根無酒精，堆疊出熱帶風味口感。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
無酒精的「椰林春光」，以乳酸與夏日水果搭配海尼根無酒精，堆疊出熱帶風味口感。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「蜜境花園」首次與養生結合，使用康普茶、 麥蘆卡蜂蜜、蘋果醋為原料，風味酸甜清爽。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「蜜境花園」首次與養生結合，使用康普茶、 麥蘆卡蜂蜜、蘋果醋為原料，風味酸甜清爽。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「冷翠青玉露」，清涼退火的綠色香氣，將古早味重新定義。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「冷翠青玉露」，清涼退火的綠色香氣，將古早味重新定義。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒精 酒駕 母親節

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