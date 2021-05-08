SK-II居然拍動畫電影！攜手6位奧運選手 對抗社會怪獸

日本保養品牌SK-II轉行拍動畫電影嗎？SK-II於2021年3月成立「SK-II STUDIO」，拍攝各種類型的電影，首支紀錄電影「中間泳道」，邀來大導演是枝裕和執導，而緊接著上映的動畫電影「VS」，呼應即將到來東京奧運，以6組奧運女性選手的真實生活經驗為主題，用強大的身心，打敗各種無形社會壓力的「怪獸」。

「VS」與獲獎無數的體操選手西蒙·拜爾斯、游泳世界紀錄保持人劉湘、兩屆奧運得主桌球選手石川佳純、奧運女子羽球雙打得主高橋禮華和松友美佐紀、衝浪好手前田馬西娜和日本火鳥排球隊，共6組奧運選手合作，以動畫方式，呈現出她們在生命歷程中，從探索到掌握命運的意義，喜愛自己的外表，不受到外界眼光而改變，也不會因為社會賦予的「完美壓力」，而改變自己。

其實6組選手，在現實生活中，都承受各種壓力，6段動畫短片中，以不同角度與主題，探討女性面對的各種社會壓力，包括網路霸凌、規則、顏論、壓力、極限、機械心態等，片中壓力都變成怪獸，但她們都努力擊倒，改寫自身命運。