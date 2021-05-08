聯乘亞洲50大酒吧！沛綠雅全新三風味 瞄準盛夏商機

※飲酒過量，害人害己。

由法國沛綠雅氣泡天然礦泉水贊助的「2021亞洲50大酒吧」甫於日前揭曉。這項聚焦榜單從2016年創立至今，範圍涵蓋日本、台灣、新加坡、香港以及東南亞國家，成為亞洲風格人士的餐飲時髦指標。2021年榜單油由自香港的COA奪冠，台灣並有AHA Saloon、Bar Mood、Indulge Experimental Bistro與Room by Le Kief四間傑出店家拿下名次。沛綠雅也同步推出生薑萊姆、鳳梨與小黃瓜萊姆共3款全新風味氣泡礦泉水，瞄準盛夏清涼商機。

老字號的Indulge Experimental Bistro以精緻餐酒搭配為特色，早是亞洲50大、也是世界50大酒吧常客，今年獲得最高排名第四位；2019年創立、2020年火速進入亞洲50大、世界50大雙榜單的Room by Le Kief，過去持續和米其林名廚、美食作家、法式香氛品牌合作，銳意精進、同時話題十足，獲得第19名；拿下第24名的AHA Saloon以搖滾、復古為基調，並擁有三枚調酒冠軍坐鎮，從調酒、氣氛、音樂都維持著在地風味的硬派姿態；第17名的Bar Mood則是亞洲50大常客，除了由冠軍調酒師吳盈憲坐鎮，今年店中調酒師楊淳茹也搶進頂尖世界調酒大賽前五名，讓Bar Mood整體呈現比擬五星飯店酒吧的優質服務。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

而如果拆解調酒成分，氣泡水正是不可或缺的風味元素之一。身為亞洲50大酒吧贊助商，超過150年歷史的法國沛綠雅氣泡天然礦泉水，自2018年起成為「世界50大酒吧」與「亞洲50大酒吧」的官方贊助，也積極與各國頂尖酒吧合作，推廣調飲創意。2021夏日推出3款全新口味，維持一貫「無糖、零卡、自然水果風味」三大色特，讓盛夏的味蕾，舒爽無負擔。

玻璃瓶裝的「生薑萊姆」風味是市場少見新口味，一旦結合檸檬汁、寒天、芒果優格、蘋果汁、深色蘭姆酒，便能調製為「Bee Delicious」，氣泡感豐沛、香氣十足；鋁罐裝的「鳳梨風味」加入椰子糖漿、些許蘭姆酒、檸檬汁，就能從經典的Pina Colada變身「Perroer Colada」，一秒到海灘，熱帶風情洋溢；而鋁罐裝的「小黃瓜萊姆風味」曾在全台限量上市清爽口感大受好評，特調或直飲？這便任人選擇、自由發揮創意。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。