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聯乘亞洲50大酒吧！沛綠雅全新三風味 瞄準盛夏商機

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Indulge Experimental Bistro早是亞洲50大與世界50大常客，今年則榮獲第4名。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Indulge Experimental Bistro早是亞洲50大與世界50大常客，今年則榮獲第4名。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由法國沛綠雅氣泡天然礦泉水贊助的「2021亞洲50大酒吧」甫於日前揭曉。這項聚焦榜單從2016年創立至今，範圍涵蓋日本、台灣、新加坡、香港以及東南亞國家，成為亞洲風格人士的餐飲時髦指標。2021年榜單油由自香港的COA奪冠，台灣並有AHA Saloon、Bar Mood、Indulge Experimental Bistro與Room by Le Kief四間傑出店家拿下名次。沛綠雅也同步推出生薑萊姆、鳳梨與小黃瓜萊姆共3款全新風味氣泡礦泉水，瞄準盛夏清涼商機。

老字號的Indulge Experimental Bistro以精緻餐酒搭配為特色，早是亞洲50大、也是世界50大酒吧常客，今年獲得最高排名第四位；2019年創立、2020年火速進入亞洲50大、世界50大雙榜單的Room by Le Kief，過去持續和米其林名廚、美食作家、法式香氛品牌合作，銳意精進、同時話題十足，獲得第19名；拿下第24名的AHA Saloon以搖滾、復古為基調，並擁有三枚調酒冠軍坐鎮，從調酒、氣氛、音樂都維持著在地風味的硬派姿態；第17名的Bar Mood則是亞洲50大常客，除了由冠軍調酒師吳盈憲坐鎮，今年店中調酒師楊淳茹也搶進頂尖世界調酒大賽前五名，讓Bar Mood整體呈現比擬五星飯店酒吧的優質服務。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

而如果拆解調酒成分，氣泡水正是不可或缺的風味元素之一。身為亞洲50大酒吧贊助商，超過150年歷史的法國沛綠雅氣泡天然礦泉水，自2018年起成為「世界50大酒吧」與「亞洲50大酒吧」的官方贊助，也積極與各國頂尖酒吧合作，推廣調飲創意。2021夏日推出3款全新口味，維持一貫「無糖、零卡、自然水果風味」三大色特，讓盛夏的味蕾，舒爽無負擔。

玻璃瓶裝的「生薑萊姆」風味是市場少見新口味，一旦結合檸檬汁、寒天、芒果優格、蘋果汁、深色蘭姆酒，便能調製為「Bee Delicious」，氣泡感豐沛、香氣十足；鋁罐裝的「鳳梨風味」加入椰子糖漿、些許蘭姆酒、檸檬汁，就能從經典的Pina Colada變身「Perroer Colada」，一秒到海灘，熱帶風情洋溢；而鋁罐裝的「小黃瓜萊姆風味」曾在全台限量上市清爽口感大受好評，特調或直飲？這便任人選擇、自由發揮創意。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

獲得亞洲50大酒吧第24名的AHA Saloon、散發本地硬派姿態。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
獲得亞洲50大酒吧第24名的AHA Saloon、散發本地硬派姿態。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
由Bar Mood提供的創意酒譜，結合菠蘿辣椒、琴酒、自家製四季糖漿、白可可、鳳梨辣椒、檸檬，以及Perrier生薑萊姆風味氣泡礦泉水，氣泡感、甜味、清新、些微的辛口，風味迷人。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
由Bar Mood提供的創意酒譜，結合菠蘿辣椒、琴酒、自家製四季糖漿、白可可、鳳梨辣椒、檸檬，以及Perrier生薑萊姆風味氣泡礦泉水，氣泡感、甜味、清新、些微的辛口，風味迷人。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沛綠雅的生薑萊姆風味氣泡水，具有優雅香氣與豐沛氣泡，也是市面少見新口味。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沛綠雅的生薑萊姆風味氣泡水，具有優雅香氣與豐沛氣泡，也是市面少見新口味。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沛綠雅鳳梨風味氣泡礦泉水 ，250ml、鋁罐裝，45元。圖 / 沛綠雅提供。
沛綠雅鳳梨風味氣泡礦泉水 ，250ml、鋁罐裝，45元。圖 / 沛綠雅提供。
沛綠雅，生薑萊姆風味氣泡礦泉水 ，330ml、玻璃瓶裝，58元。圖 / 沛綠雅提供。
沛綠雅，生薑萊姆風味氣泡礦泉水 ，330ml、玻璃瓶裝，58元。圖 / 沛綠雅提供。
今年獲得第第17名的Bar Mood是亞洲50大常客，並由負責人、明星級調酒師吳盈憲擔綱坐鎮。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
今年獲得第第17名的Bar Mood是亞洲50大常客，並由負責人、明星級調酒師吳盈憲擔綱坐鎮。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Indulge Experimental Bistro提供的創意酒譜，以Perrier水蜜桃風味氣泡礦泉水，選擇加入琴酒、文山包種茶、白葡萄酒、小黃瓜、野薑花。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Indulge Experimental Bistro提供的創意酒譜，以Perrier水蜜桃風味氣泡礦泉水，選擇加入琴酒、文山包種茶、白葡萄酒、小黃瓜、野薑花。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
如何調製一杯經典的Pina Colada？沛綠雅以鋁罐裝的「鳳梨風味」加入椰子糖漿、些許蘭姆酒、檸檬汁，經典變身、風味再升級。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
如何調製一杯經典的Pina Colada？沛綠雅以鋁罐裝的「鳳梨風味」加入椰子糖漿、些許蘭姆酒、檸檬汁，經典變身、風味再升級。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
獲亞洲50大酒吧肯定的Room by Le Kief近年持續跨界合作，創意、銳意精進。圖 / 沛綠雅提供。˙提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
獲亞洲50大酒吧肯定的Room by Le Kief近年持續跨界合作，創意、銳意精進。圖 / 沛綠雅提供。˙提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Bar Mood整體呈現比擬五星飯店酒吧的優質服務。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Bar Mood整體呈現比擬五星飯店酒吧的優質服務。圖 / 沛綠雅提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 香港

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