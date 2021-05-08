表達感謝之情！Aesop「撫育者禮盒」帶來有意義的互動

5月是充滿感謝的月分，除了明天是母親節，都該好好感謝對方，Aesop推出限定版「撫育者禮盒」，以能帶給大家幸福感、療癒感的商品組合，藉由已和可以說出感謝，也能為對方帶來驚喜，與身體上的滋養。

我們人生中，因為有了「撫育者」的照顧角色，且渴望著有意義的互動，希望帶給生命中重要的撫育者，一個真誠關心與感官樂趣，Aesop撫育者禮盒中，包括有能照護疲憊手部肌膚的賦活芳香護手霜、體現美好沐浴儀式的玫瑰的名字身體潔膚露、日常保濕雙唇的雪松橙香護唇膏。