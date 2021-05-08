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表達感謝之情！Aesop「撫育者禮盒」帶來有意義的互動

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop撫育者禮盒／2,500元。圖／Aesop提供
Aesop撫育者禮盒／2,500元。圖／Aesop提供

5月是充滿感謝的月分，除了明天是母親節，都該好好感謝對方，Aesop推出限定版「撫育者禮盒」，以能帶給大家幸福感、療癒感的商品組合，藉由已和可以說出感謝，也能為對方帶來驚喜，與身體上的滋養。

我們人生中，因為有了「撫育者」的照顧角色，且渴望著有意義的互動，希望帶給生命中重要的撫育者，一個真誠關心與感官樂趣，Aesop撫育者禮盒中，包括有能照護疲憊手部肌膚的賦活芳香護手霜、體現美好沐浴儀式的玫瑰的名字身體潔膚露、日常保濕雙唇的雪松橙香護唇膏。

在這個疫情紛亂的時刻，透過禮盒，更能慶祝人與人之間的美好關係，撫育者禮盒中，採用可重複使用的禮盒，紙套上印有哥德堡藝術插畫家安德烈亞斯•薩繆森（Andreas Samuelsson）的玩味抽象作品，其圖案受到「人」的啟發，以流動風格探索人類的自我感知力。

Aesop撫育者禮盒／2,500元。圖／Aesop提供
Aesop撫育者禮盒／2,500元。圖／Aesop提供

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