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「白蘇維濃控」揪起來 買12瓶雲霧之灣送6只葡萄酒杯

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
來自紐西蘭的雲霧之灣，首度在台北舉辦世界白蘇維濃野餐日。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自紐西蘭的雲霧之灣，首度在台北舉辦世界白蘇維濃野餐日。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

每年五月的第一個週五，是「世界白蘇維濃日」；在這一天，全球愛酒人士齊聚、舉杯白蘇維濃慶祝。

身為白蘇維濃最稱職的代言人紐西蘭雲霧之灣（Cloudy Bay），5月7日首度在台北舉辦世界白蘇維濃野餐日，以「夏日野餐趣」為主題，推出購買12瓶雲霧之灣白蘇維濃白酒贈送6只葡萄酒杯活動，邀請消費者帶著雲霧之灣白蘇維濃白酒外出野餐。讓大家一同徜徉在初夏野餐的草地氣息裏，與世界同步一起慶祝世界白蘇維濃日，為夏日揭開序幕。

擁有「紐西蘭國酒」之稱的雲霧之灣，以最具代表性的白蘇維濃白酒風靡全球，向來以果香氣息與特殊的礦物風味聞名。被評為絕對近乎完美的2020年份白蘇維濃白酒，在近乎完美的條件下，表現出廣受喜愛的活潑水果風味，不僅精準展現葡萄柚的成熟及Makrut石灰岩和百香果的誘人香氣，同時混合清新萊姆、檸檬草與多汁的帶核水果呈現酸甜濃郁水果調性，並由含蓄的礦物質襯托其風味，平衡酸度後更顯活潑與集中，使餘韻深刻且悠長，展現優雅與平衡，建議搭配海鮮、乳酪、生火腿、麵包堅果等，是夏日野餐最好的伴侶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲霧之灣2020年份白蘇維濃白酒建議零售價1,270元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雲霧之灣2020年份白蘇維濃白酒建議零售價1,270元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

野餐 紐西蘭

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