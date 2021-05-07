董娘孫芸芸嘟嘴裝可愛 微風之夜20周年紅毯壓軸登場

微風廣場迎來20周年，因此今天的「微風之夜」盛大舉辦，邀請了曾之喬、溫昇豪、ØZI、周予天、「小美」林映唯走紅毯，以及歷年的封面人物，包括Bii畢書盡、李玉璽、AKEMI、王思平等人，像是回娘家一般與大家見面。壓軸登場的董娘孫芸芸也沒讓人失望，俏皮嘟嘴裝可愛，比出「20」的手勢，來慶祝自家商場生日。

號稱「最美老闆娘」的孫芸芸身穿了Chloe刺繡拼接雪紡洋裝，配戴寶格麗總價超過千萬的高級珠寶登場，一開始仙氣飄飄，但到了定點之後，應媒體要求，擺脫出各種俏皮姿勢，還加碼嘟嘴比出20的字樣，表達微風廣場20周年。近期有話題新作「火神的眼淚」熱播的溫昇豪則是紅毯最帥，一身黑色絲絨西裝現身，加上溫暖笑容，大大擄獲粉絲的心。而「聊姐」曾之喬則是以繽紛色彩拼接長裙，搭配黑色馬甲式上衣，展露事業線，不同於稍早參與時尚媒體的穿搭，火辣現身。

林映唯身穿低胸、露腰的上衣，不惜展露好身材與周予天合體出席盛會；許久不見的名模王思平則身穿鮮黃高衩禮服大秀美腿和微風廣場執行常董岡一郎登上紅毯。AKEMI不愧是名模出身，即使是簡單黑上衣，搭配金色亮片裙，依舊展現出氣勢。另外，Bii畢書盡、李玉璽像是說好一樣，都穿了Off-White春夏系列的服飾一同走星光大道；最近改為蓄鬍造型的施柏宇選穿FENDI水藍色工裝襯衫，擔任品牌一日店長。還有ØZI一身PRADA勁裝現身，都為微風之夜增添不少討論話題。

「聊姐」曾之喬則是以繽紛色彩拼接長裙，搭配黑色馬甲式上衣，展露事業線。記者沈昱嘉／攝影

許久不見的名模王思平則身穿鮮黃高衩禮服大秀美腿和微風廣場執行常董岡一郎登上紅毯。

微風之夜壓軸登場的董娘孫芸芸以Chloe刺繡拼接雪紡洋裝，配戴寶格麗總價超過千萬的高級珠寶登場。記者沈昱嘉／攝影

蓄鬍造型的施柏宇選穿FENDI水藍色工裝襯衫，擔任品牌一日店長。記者沈昱嘉／攝影

微風之夜壓軸登場的董娘孫芸芸以Chloe刺繡拼接雪紡洋裝，配戴寶格麗總價超過千萬的高級珠寶登場。記者沈昱嘉／攝影

李玉璽穿了Off-White春夏系列的服飾走微風之夜星光大道。記者沈昱嘉／攝影

AKEMI不愧是名模出身，即使是簡單黑上衣，搭配金色亮片裙，依舊展現出氣勢。記者沈昱嘉／攝影

Bii畢書盡穿了Off-White春夏系列的服飾走微風之夜星光大道。記者沈昱嘉／攝影

微風之夜壓軸登場的董娘孫芸芸以Chloe刺繡拼接雪紡洋裝，配戴寶格麗總價超過千萬的高級珠寶登場。記者沈昱嘉／攝影

ØZI一身PRADA勁裝現身微風之夜星光大道。記者沈昱嘉／攝影

微風之夜壓軸登場的董娘孫芸芸以Chloe刺繡拼接雪紡洋裝，配戴寶格麗總價超過千萬的高級珠寶登場。記者沈昱嘉／攝影

有話題新作「火神的眼淚」熱播的溫昇豪則是紅毯最帥，一身黑色絲絨西裝現身，加上溫暖笑容，大大擄獲粉絲的心。記者沈昱嘉／攝影