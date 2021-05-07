香奈兒N°5寫下百年傳奇經典 以突破、創新激勵各世代

百年前的1921年，香奈兒女士以「女人聞起來該像女人，而不是一朵花」為靈感，與恩尼斯·鮑（Ernest Beaux）共同創造香奈兒N°5香水，是史上首款與設計師同名的香水，也是最具全球知名度的香水。N°5以一瓶黃金色的流動香氣，訴說香奈兒女士的個性與魅力，展現獨立精神，它不受任何定義，象徵自由不受拘束，傳遞香奈兒大膽無畏、始終創新的革命精神。

N°5穿越百年時光，仍是一款「富女人味的女性香水」代表，當時突破香水多為單一花調的窠臼，至今N°5的香味仍是機密，繁複抽象的香氣中流洩出五月玫瑰、格拉斯茉莉、依蘭依蘭等，更打破常規加入了乙醚，噴灑間串流起女人與靈魂間的契合。

化繁為簡 標誌精神始終流傳

香奈兒女士曾說「化繁為簡」，體現在N°5上，從方正且極簡的香水瓶中即能看出，扁平的瓶身方便隨身攜帶，1921年以薄玻璃製成，1924年以斜邊強調稜角，為N°5創作極具標誌型的外觀，而每一次的與時俱進變化，均在極簡、彰顯特色的架構上進行，八角瓶蓋呼應巴黎芳登廣場，百年後的N°5，將標籤尺寸縮小，讓N°5與CHANEL字樣更顯關聯性。

N°5不只香味繁複無法定義，1959年，N°5瓶身成為紐約市現代藝術博物館的永久館藏，80年代普普藝術大師安迪．沃荷為N°5創作9幅絲軸版畫，奠定其藝術史上無可超越的地位。

香奈兒女士 N°5首位代言人

N°5難被定義，卻始終代表著各世代的傳奇人物，香奈兒女士在1937年，身著黑色長洋裝倚靠巴黎麗池酒店的壁爐旁，成為N°5首位代言人，她成為精神指標，更代表N°5猶如靈魂容器，將無畏與自信的女性精神，都裝入其中。1952年傳奇女星瑪麗蓮夢露一句「我只穿著香奈兒N°5入眠」，奠定其無可比擬的經典地位。

歷年代言人從凱薩琳·丹妮芙（Catherine Deneuve）、妮可·基嫚（Nicole Kidman） ，到最新代言人為瑪莉詠·柯蒂亞（Marion Cotillard），廣吿中N°5帶著她踏上月球，突破開創的創意風格，為N°5開創新的世代。

N°5的五種詮釋 保留精髓大膽創新

N°5在百年前，掀起香水界前所未有的革命，也成為歷代調香師最源源不絕的靈感，至今N°5共有5種詮釋版本。1921年調配出的N°5沾式香精，是最為經典的象徵，層層堆疊出的香氣中，立下最重要的典範。1924年N°5淡香水問世，更帶點木質香氣，並更能襯托花香，且透過大規模的噴灑，彷彿擴大了N°5的影響力，影響著每個世代女性；1986年N°5典藏香水，重新調和乙醛與花束，帶來更為醇厚的餘韻香氣，並加入香草帶點東方韻味。