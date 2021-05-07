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愛其華珠寶表 古典、法式與星空禮讚 討好媽媽的心
面對周日即將登場的母親節，愛其華（Ogival）推出多款彩色珠寶表，以古典或華美的寶石鑲嵌與鮮豔色彩，讓時計也成為一只隨時配戴在手腕的閃耀配件，討好媽媽的心。
「禮獻凡爾賽」珠寶表，特別精選奧地利125周年紀念所特別推出的專利Vibrance炫彩鋯石，搭配外圈白色八心八箭頂級切工鋯石與真鑽時標，設計出宛如法國凡爾賽宮聯想的瑰麗表款。如微型萬花筒般，每個角度都散發卓越光彩，共有藍色表帶搭配珍珠母貝面盤，以及粉紅色表帶搭配紅色鋯石不同版本；同系列另有方形款式，並以咖啡色皮帶搭配珍珠母貝，或橘色皮帶搭配粉紅色珍珠母貝表面，古典華美。
「星空禮讚」則屬新品上市，表款並有「星夜黑藍」、「晴空白貝」與「暮色晚霞」三種配色，表圈精細鑲嵌160顆奧地利鋯石，以雙圈環繞表殼之上，像隨時將星空常戴腕間，閃耀隨行也隨型。
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