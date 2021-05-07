至大無外 董陽孜「讀衣V」傾聽靈魂與遠古的深邃迴聲

台灣當代藝術家董陽孜自2016年發起「讀衣」計畫，帶來文字藝術與服裝設計的多次實驗性對話。計劃中的「讀」，不僅為符碼解析的「讀」取意念，同時引領觀賞者解「讀」服裝、結構與文化的種種可能。活動在今年邁向第五屆，由董陽孜與共同策展人暨創意總監馮亞敏聯同陳劭彥、周裕穎、蔡宜芬、詹朴、齊振涵五位服裝設計師，從讀衣中領受文字藝術的魅力，也從「至大無外」的精神，傾聽來自靈魂與遠古的深邃迴聲。

董陽孜先提到過去策展內容，例如第三次展出她用22種方法寫了「無」，第四次則用「滴翠」、「荷淨」、「月華」、「寒松」四個詞彙以代表四季。她並提到：文字不僅有功能性、也有藝術性，「如果只會應用而不講究藝術性，太可惜了。」共同策展人暨創意總監馮亞敏則認為，語言文字是最輕便的裝備，在血液裡也在日常中。她點出出時尚的「至小」就是個人的穿衣戴帽、每一個單品都是個人選擇，「至大」，時尚則為社會發展的分類項目，它所涉及的是創意跟商業，是龐大供應鏈的社會演進史，而董老師非常勇敢，用力將時尚產業以藝術拉抬呈現。

本次參展五位設計師中，陳劭彥和周裕穎都已連續五屆參加，並分別自董陽孜的「山」、「逍遙」延伸詮釋。陳劭彥運用大小不一的山形延伸出服裝輪廓，將半透明布料上的「點」、墨暈層次的「線」化為流水、星辰與生態；周裕穎則以二手回收之舊皮衣、丹寧外套、拋棄式雨衣再用上熱融膠、杜邦紙、蓄光塗料，將莊子逍遙遊的「遊」字強化，透過服裝呈現出「遊覽、遊戲、遊玩、遊樂」的態度。

三度參與讀衣的詹朴則拉高時間維度、並一口氣推出七套作品，將「湍流（Turbulence）」視作時間長河的單一波段變化。他更為本次企劃開發全新緹花，以紗線感受並詮釋「湍流」線條的弧線與濃淡，而這些從書法挪用開發而來的圖案，有機會發展成龐大的系統並應用在不同單品，這個主題最初想法是用水墨線條之美，可以記住、運用，可以有更多跨界結合，希望這一切都只是轉折、可以繼續蔓延，而「也許我們只是在途中而已」。