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吉豚屋「炸雞花束」海外首賣！母親節雙人激省餐399元
日本最大連鎖豬排專門店吉豚屋2015年首度跨海來台，一號店於台北車站創下連續3個月天天排隊紀錄，2016年5月在三重區開設新北第一家門市「家樂福重新店」。恰逢母親節並迎接6周年慶，重新店即日起至5月23日舉辦多重優惠活動，包括母親節雙人399套餐(現省44元)、限量唐揚雞花束，每周五、六、日再加碼現場單筆消費滿300元即可參加轉轉樂活動，有機會獲得免費套餐兌換券。
吉豚屋來台6年成績亮眼，甫推出的「唐揚雞花束」也是海外首賣。除了炸雞花外，台灣吉豚屋期間限定「香酥雞排搭配唐揚雞」雙拼系列，也在全台門市開賣，強調超大份量，一次擁有酥脆與卡滋口感。
此外，即日起至吉豚屋消費，即贈吉豚屋與台隆手創館雙品牌優惠券，6/30前拍攝享用吉豚屋美味餐點的照片，上傳至吉豚屋官方粉絲團，就有機會獲得吉豚屋套餐餐券。
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