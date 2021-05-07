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用味蕾嘗春天！瑪黑餐酒新菜海膽燉飯、煎鮮魚好吃好拍
天氣逐漸轉暖，味蕾也要跟著品味春天，瑪黑餐酒推出多款春季新菜，使用多款春季新鮮漁獲作為食材主軸，包括土魠、黑喉、鯖魚等，搭配上季節蔬菜，如竹筍、白蘆筍等，更要讓大家用味蕾去旅行，結合台灣在地元素、日系風格與歐洲味覺，不僅好吃，還很好拍照。
各種魚類成為桌上佳餚，台灣盛產的鬼頭刀，以英國美食炸魚薯條為靈感，做成「酥炸鬼頭刀」，沾上發酵鳳梨辣椒醬，酸甜帶辣的口感，為春天味覺揭開序幕；選用鯖魚，以昆布低溫醃漬熟成做法，濃縮鯖魚的鮮美，再搭配日系炙燒魚皮熟法，包裹著蓮霧、葡萄柚果肉，以及山羊起司巴伐利亞慕斯，充滿清新風格的熟成生魚片，拍照時顏色繽紛十足。
南部人共同喜愛的土魠魚，採用先煎再烤的手法，封鎖先為，但具有焦香口感，搭配濃郁的醬汁，整體充滿絕佳口感；香煎市場鮮魚採用肉質細嫩的黑喉，乾煎手法吃出魚的鮮味，搭配新鮮貝類與竹筍，是最具春天感的菜色；而許多人最愛的燉飯，加入新鮮海膽與干貝，並淋上柚子香氣的奶油醬汁，是瑪黑餐館的招牌。
為慶祝母親節，5月1日至16日，晚餐時段與假日午間時段訂位用餐，媽媽同行即贈每桌紅心芭樂蛋糕乙份。
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