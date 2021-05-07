「豬探長」重返舞台 兒童劇《東方特慢車奇案》向經典致敬

由如果劇團主辦、聯合數位文創協辦的經典兒童推理歌舞劇——「豬探長秘密檔案」系列全新第六集《東方特慢車奇案》，於5/8~5/9在台北城市舞台磅礡登場！

這是一個向經典《東方快車謀殺案》致敬的故事。「東方號」在這個故事裡，變成一個即將被歷史遺忘的列車，大家戲稱它「特慢車」。這一天，是他最後一次啟動的日子。登上這個老舊蒸汽火車的乘客，都懷有一些秘密，而在行駛的過程中，有一位乘客，居然沒了性命！好在車上有動物界的偵探大明星——豬探長，他要怎麼樣在密閉的火車上，找出誰是真正的兇手？

「豬探長秘密檔案」系列全新第六集《東方特慢車奇案》向經典《東方快車謀殺案》致敬。 記者余承翰/攝影

眾多藝術家們為孩子打造的童話世界

《東方特慢車奇案》邀請眾多高手藝術家，由豬探長系列故事的王牌導演徐琬瑩領頭，組成最佳團隊服裝設計蔡毓芬、舞蹈設計譚惠貞、舞台設計黎仕祺以及音樂設計戴健宇老師領軍的極致聲響音樂製作工作室合作，在舞台、服裝造型、音樂、動作舞蹈、影像、演員各方面努力，合力完成這齣別開生面的推理劇。讓觀眾在舞台上看到嫌疑犯、目擊證人，甚至被害人，在火車的包廂、走廊、餐車，甚至火車外面所發生的事情，是本劇一大看點！

兒童劇《東方特慢車奇案》5/8~5/9在台北城市舞台磅礡登場！ 記者余承翰/攝影 堪稱最動腦的兒童劇「豬探長秘密檔案」系列最特別的設計，就是讓小朋友在中場時間，跟爸爸、媽媽投票猜想兇手到底是誰？透過討論，全家的情感緊密連結在一起，下半場再一起看看自己猜得對不對？看得緊張、玩得過癮！

聯合數位文創也繼《小花》之後再次與如果劇團合作，董事長李彥甫表示，支持台灣原創舞台劇是聯合數位文創的使命，如果劇團多年來創造了許多好看的兒童劇，以擅長的歌舞劇風格受到家長和小朋友喜愛。聯合數位文創更希望能以實際行動支持。

相關資訊請洽TixFun售票系統(02)3393-9888，或【如果兒童劇團】(02)3343-3622。