UNIQLO獻上透氣、涼感AIRism新品 為炎熱夏季超前佈署

從即日起到5月13日為止，UNIQLO推出AIRism指定商品推出限定優惠價，讓消費者在迎來炎熱夏季時能超前部署，以最超值價格，穿出一整個夏天的清涼。

台灣夏季高溫又潮濕，常讓人在穿衣時無所適從，而UNIQLO的招牌AIRism系列服飾、內搭則是這季的最佳搭配幫手。而且有別於過往，UNIQLO採用的高科技「Cupra纖維」當作主要素材，透過極細特殊編織法加上透氣孔洞，營造出柔順親膚與乾爽特色。一件衣服就集結了透氣、涼感、吸汗、快乾、吸濕、除臭、彈性、親膚的8合1調節科技機能。同時UNIQLO提供從內著、外搭與配件的五大生活必備商品系列，讓消費者可以依需求穿搭，隨時感受如空氣般輕盈舒適的穿衣體驗。

UNIQLO女裝AIRism抗UV柔軟緊身褲790元。圖／UNIQLO提供

像是AIRism科技空氣衣，就有著經典、網眼和棉質等內搭產品；更不可錯過的是去年才推出，就成為夏日暢銷款的U系列AIRism棉質寬版圓領T恤，是結合了舒適AIRism內裡，不限年齡性別皆可享受舒適自在。同時，UNIQLO也觀察到後疫情時代人們對於健康更加重視，因此把AIRism科技也運用於抗UV網眼連帽外套與抗UV柔軟緊身褲等單品，可以根據運動類型選配防曬、彈性等輔助機能。由於俱備透氣、柔滑、速乾三大機能，AIRism科技材質也延伸到家居寢具上，能有助於入睡，愜意享受居家時光。

UNIQLO男裝AIRism POLO衫790元。圖／UNIQLO提供

不僅如此，為了新款AIRism系列產品上市，UNIQLO選在台北ATT 4 FUN信義店戶外廣場，打造全台唯一且期間限定的空氣舒適圈快閃體驗屋。消費者在5月8日及9日，能參與互動挑戰活動分享自己的「AIRism舒適宣言」，即可獲得價值850元的AIRism科技空氣禮包，數量有限，送完為止。

UNIQLO選在台北ATT 4 FUN信義店戶外廣場，打造全台唯一且期間限定的空氣舒適圈快閃體驗屋，時間為5月8日至9日。圖 / UNIQLO提供

從即日起到5月13日為止，UNIQLO推出AIRism指定商品推出限定優惠價，讓消費者穿出一整個夏天的清涼。圖／UNIQLO提供

UNIQLO AIRism抗UV網眼連帽外套790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝AIRism Bratop坦克背心790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO AIRism單人床單990元。圖／UNIQLO提供