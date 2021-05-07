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微風廣場迎20周年祭獨家限定商品 PRADA限量洋裝只有台灣買得到！
「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品牌也紛紛為微風之夜，推出限定或是獨家的商品，希望藉由微風廣場的聚客能力，帶動買氣，拉抬整體購物客單價。
像是進駐微風廣場超過十年以上的PRADA就為了微風之夜，委請總部特別為台灣打造全球獨家的系列洋裝，靈感源於傳統男性襯衫，把50年代的女性率性優雅風格重新演繹。PRADA沿用了1988年秋冬女裝的版型輪廓，加上收腰設計打造具一定份量感的皺褶裙襬，輔以搭配不同面料與印花，並透過經典條紋來傳達PRADA擅長的制服美學。值得一提的是為符合夏季，這系列洋裝採用涼爽羊毛面料製成，能輕易混搭不同配件，展現個人風格，限量24件並有8種顏色可供選擇搭配。
不只PRADA推出限定商品，FENDI也為了這場購物盛會，呈現全台僅兩只的Peekaboo ISeeU中型鏤空雕花包。Peekaboo是FENDI旗下最熱賣的系列之一，而去年才誕生的ISeeU包，更是迅速地擄獲了韓星全汝彬、前少女時代成員Jessica和韓藝瑟等人的喜愛，人氣居高不下。而高級珠寶品牌也沒缺席，PIAGET帶來超過270件全新Wings of Light頂級珠寶系列；TASAKI亦將最新款且限量一條的櫻花金項鍊選在微風之夜開賣。時尚品牌AllSaints則獻上獨家黃底印花洋裝與皮革斜背包供選購，讓熱愛時髦的女性，再也不怕撞衫。
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