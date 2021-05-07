私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩
百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬果本身的營養和原汁原味的食材，就能組合出美妙的新鮮滋味，讓家人多吃蔬菜就是這麼簡單！
【今日主廚上菜：泰式錦蔬椰汁咖哩】
以泰式香料提升咖哩風味，再以椰奶中和，使整體更加滑順。
蔬菜建議先過油或汆燙再放入咖哩中，避免久煮失去口感。
【食材】
馬鈴薯1顆
杏鮑菇2支
香菇5朵
茄子1條
四季豆（或蘆筍）2-3支
小番茄5顆
南薑30g
香茅30g
檸檬葉30g
九層塔50g
檸檬汁適量
【調味料】
素咖哩粉（或咖哩塊）5大匙
辣椒粉（或紅椒粉）1大匙
椰奶200c.c.
鹽適量
糖適量
素高湯適量
【作法】
1. 茄子先對半縱切，於表面畫斜刀（不切斷）後再切長段；馬鈴薯去皮切滾刀塊；杏鮑菇切長條；香菇切半；四季豆切段。
2. 起油鍋依序炸蔬菜：馬鈴薯炸約5-6分鐘，至筷子可以插入穿過的程度；杏鮑菇與香菇稍微炸過；茄子紫色面朝下稍微過油即可撈起（不需要翻面）；四季豆與小番茄稍微過油即可。
3. 熱鍋倒入少許油，以中火煸過香茅、南薑、檸檬葉後，加入素咖哩粉、辣椒粉以小火乾炒至顏色及香氣出來。
T.I.P 香茅先以刀背壓過並切半，更容易釋放香氣。
4. 接著倒入椰奶、素高湯，拌勻後加入些許鹽與糖調味。
5. 起鍋前放入九層塔、炸好的蔬菜和檸檬汁，滾煮大約1-2分鐘即完成。
T.I.P 如果覺得醬汁太稠，可依情況加入適量的水稀釋。
●作者介紹：陳昆煌Jerry Chen老師，現任中廚副主廚、素食主廚、《料理123》單元主廚、《型男大主廚》客座主廚。
【以上摘文選自：《私廚蔬食：文青主廚Jerry的風格料理，用真切蔬果滋味，醞釀三餐豐盛美好。》、作者：陳昆煌Jerry、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】
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