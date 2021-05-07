私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬果本身的營養和原汁原味的食材，就能組合出美妙的新鮮滋味，讓家人多吃蔬菜就是這麼簡單！

【今日主廚上菜：泰式錦蔬椰汁咖哩】

以泰式香料提升咖哩風味，再以椰奶中和，使整體更加滑順。

蔬菜建議先過油或汆燙再放入咖哩中，避免久煮失去口感。

【食材】

馬鈴薯1顆

杏鮑菇2支

香菇5朵

茄子1條

四季豆（或蘆筍）2-3支

小番茄5顆

南薑30g

香茅30g

檸檬葉30g

九層塔50g

檸檬汁適量

茄子先對半縱切，於表面畫斜刀（不切斷）後再切長段。圖／台灣廣廈 提供 熱鍋倒入少許油，以中火煸過香茅、南薑、檸檬葉後，加入素咖哩粉、辣椒粉以小火乾炒至顏色及香氣出來。圖／台灣廣廈 提供 起鍋前放入九層塔、炸好的蔬菜和檸檬汁，滾煮大約1-2分鐘即完成。圖／台灣廣廈 提供 熱鍋倒入少許油，以中火煸過香茅、南薑、檸檬葉後，加入素咖哩粉、辣椒粉以小火乾炒至顏色及香氣出來。圖／台灣廣廈 提供 茄子紫色面朝下稍微過油即可撈起。圖／台灣廣廈 提供

【調味料】

素咖哩粉（或咖哩塊）5大匙

辣椒粉（或紅椒粉）1大匙

椰奶200c.c.

鹽適量

糖適量

素高湯適量

【作法】

1. 茄子先對半縱切，於表面畫斜刀（不切斷）後再切長段；馬鈴薯去皮切滾刀塊；杏鮑菇切長條；香菇切半；四季豆切段。

2. 起油鍋依序炸蔬菜：馬鈴薯炸約5-6分鐘，至筷子可以插入穿過的程度；杏鮑菇與香菇稍微炸過；茄子紫色面朝下稍微過油即可撈起（不需要翻面）；四季豆與小番茄稍微過油即可。

3. 熱鍋倒入少許油，以中火煸過香茅、南薑、檸檬葉後，加入素咖哩粉、辣椒粉以小火乾炒至顏色及香氣出來。

T.I.P 香茅先以刀背壓過並切半，更容易釋放香氣。

4. 接著倒入椰奶、素高湯，拌勻後加入些許鹽與糖調味。

5. 起鍋前放入九層塔、炸好的蔬菜和檸檬汁，滾煮大約1-2分鐘即完成。

T.I.P 如果覺得醬汁太稠，可依情況加入適量的水稀釋。

●作者介紹：陳昆煌Jerry Chen老師，現任中廚副主廚、素食主廚、《料理123》單元主廚、《型男大主廚》客座主廚。

【以上摘文選自：《私廚蔬食：文青主廚Jerry的風格料理，用真切蔬果滋味，醞釀三餐豐盛美好。》、作者：陳昆煌Jerry、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】