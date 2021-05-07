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把家中剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩
把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手藝驚艷。
【今日主廚上菜：義式時蔬米披薩】
很適合用家裡剩餘的白飯來製作，簡單又有飽足感。
運用雞蛋的黏著性在鍋中塑成餅狀，再鋪上蔬菜就完成了。
【食材】
白飯1碗
雞蛋1顆
青花菜（切小朵）10g
黃甜椒（切絲）10g
紅甜椒（切絲）10g
紫高麗菜（切絲）10g
黑橄欖片（切片）10g
九層塔（切碎）5g
莫札瑞拉起司絲40g
【調味料】
鹽少許
起司粉A20g
起司粉B5g
番茄醬6大匙
TABASCO少許
俄立岡（乾燥）5g
百里香（乾燥）5g
【作法】
1. 將青花菜切小朵，黃甜椒、紅甜椒、紫高麗菜切成差不多長度的絲狀後，略微汆燙過備用。
2. 將白飯加入雞蛋、少許鹽、俄立岡與百里香、起司粉A，全部攪拌均勻。
3. 熱鍋倒入少許油，用木鏟將飯鋪在鍋底、塑形成圓餅狀。
4. 以中小火煎至底部稍微定型後，翻面鋪上起司絲，接著抹上TABASCO與番茄醬，撒上俄立岡、百里香與九層塔碎。
5. 煎至金黃上色後依序鋪上各種蔬菜絲、黑橄欖片、青花菜。
6. 最後撒上起司絲、起司粉B。烤箱事先預熱好，放入米披薩以200°C烤約10分鐘，烤至起司融化即完成。
●作者介紹：陳昆煌Jerry Chen老師，現任中廚副主廚、素食主廚、《料理123》單元主廚、《型男大主廚》客座主廚。
【以上摘文選自：《私廚蔬食：文青主廚Jerry的風格料理，用真切蔬果滋味，醞釀三餐豐盛美好。》、作者：陳昆煌Jerry、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】
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