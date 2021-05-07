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把家中剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

聯合報 / 台灣廣廈／陳昆煌Jerry（主廚）
主廚上菜：義式時蔬米披薩。圖／台灣廣廈 提供
主廚上菜：義式時蔬米披薩。圖／台灣廣廈 提供

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手藝驚艷。

【今日主廚上菜：義式時蔬米披薩】

很適合用家裡剩餘的白飯來製作，簡單又有飽足感。

運用雞蛋的黏著性在鍋中塑成餅狀，再鋪上蔬菜就完成了。

將白飯加入雞蛋跟調味料，全部攪拌均勻。圖／台灣廣廈 提供
將白飯加入雞蛋跟調味料，全部攪拌均勻。圖／台灣廣廈 提供
將白飯加入雞蛋跟調味料，全部攪拌均勻。圖／台灣廣廈 提供
將白飯加入雞蛋跟調味料，全部攪拌均勻。圖／台灣廣廈 提供
熱鍋倒入少許油，用木鏟將飯鋪在鍋底、塑形成圓餅狀。圖／台灣廣廈 提供
熱鍋倒入少許油，用木鏟將飯鋪在鍋底、塑形成圓餅狀。圖／台灣廣廈 提供
以中小火煎至底部稍微定型後，翻面鋪上起司絲，接著抹上TABASCO與番茄醬。圖／台灣廣廈 提供
以中小火煎至底部稍微定型後，翻面鋪上起司絲，接著抹上TABASCO與番茄醬。圖／台灣廣廈 提供
煎至金黃上色後依序鋪上各種蔬菜絲、黑橄欖片、青花菜。圖／台灣廣廈 提供
煎至金黃上色後依序鋪上各種蔬菜絲、黑橄欖片、青花菜。圖／台灣廣廈 提供

【食材】

白飯1碗

雞蛋1顆

青花菜（切小朵）10g

黃甜椒（切絲）10g

紅甜椒（切絲）10g

高麗菜（切絲）10g

黑橄欖片（切片）10g

九層塔（切碎）5g

莫札瑞拉起司絲40g

烤箱事先預熱好，放入米披薩以200°C烤約10分鐘，烤至起司融化即完成。圖／台灣廣廈 提供
烤箱事先預熱好，放入米披薩以200°C烤約10分鐘，烤至起司融化即完成。圖／台灣廣廈 提供

【調味料】

鹽少許

起司粉A20g

起司粉B5g

番茄醬6大匙

TABASCO少許

俄立岡（乾燥）5g

百里香（乾燥）5g

【作法】

1. 將青花菜切小朵，黃甜椒、紅甜椒、紫高麗菜切成差不多長度的絲狀後，略微汆燙過備用。

2. 將白飯加入雞蛋、少許鹽、俄立岡與百里香、起司粉A，全部攪拌均勻。

3. 熱鍋倒入少許油，用木鏟將飯鋪在鍋底、塑形成圓餅狀。

4. 以中小火煎至底部稍微定型後，翻面鋪上起司絲，接著抹上TABASCO與番茄醬，撒上俄立岡、百里香與九層塔碎。

5. 煎至金黃上色後依序鋪上各種蔬菜絲、黑橄欖片、青花菜。

6. 最後撒上起司絲、起司粉B。烤箱事先預熱好，放入米披薩以200°C烤約10分鐘，烤至起司融化即完成。

●作者介紹：陳昆煌Jerry Chen老師，現任中廚副主廚、素食主廚、《料理123》單元主廚、《型男大主廚》客座主廚。

【以上摘文選自：《私廚蔬食：文青主廚Jerry的風格料理，用真切蔬果滋味，醞釀三餐豐盛美好。》、作者：陳昆煌Jerry、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】

書名 ／《私廚蔬食：文青主廚Jerry的風格料理，用真切蔬果滋味，醞釀三餐豐盛美好。》、作者／陳昆煌Jerry、圖／台灣廣廈 提供
書名 ／《私廚蔬食：文青主廚Jerry的風格料理，用真切蔬果滋味，醞釀三餐豐盛美好。》、作者／陳昆煌Jerry、圖／台灣廣廈 提供

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