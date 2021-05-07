把家中剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手藝驚艷。

【今日主廚上菜：義式時蔬米披薩】

很適合用家裡剩餘的白飯來製作，簡單又有飽足感。

運用雞蛋的黏著性在鍋中塑成餅狀，再鋪上蔬菜就完成了。

將白飯加入雞蛋跟調味料，全部攪拌均勻。圖／台灣廣廈 提供 將白飯加入雞蛋跟調味料，全部攪拌均勻。圖／台灣廣廈 提供 熱鍋倒入少許油，用木鏟將飯鋪在鍋底、塑形成圓餅狀。圖／台灣廣廈 提供 以中小火煎至底部稍微定型後，翻面鋪上起司絲，接著抹上TABASCO與番茄醬。圖／台灣廣廈 提供 煎至金黃上色後依序鋪上各種蔬菜絲、黑橄欖片、青花菜。圖／台灣廣廈 提供

【食材】

白飯1碗

雞蛋1顆

青花菜（切小朵）10g

黃甜椒（切絲）10g

紅甜椒（切絲）10g

紫高麗菜（切絲）10g

黑橄欖片（切片）10g

九層塔（切碎）5g

莫札瑞拉起司絲40g

烤箱事先預熱好，放入米披薩以200°C烤約10分鐘，烤至起司融化即完成。圖／台灣廣廈 提供

【調味料】

鹽少許

起司粉A20g

起司粉B5g

番茄醬6大匙

TABASCO少許

俄立岡（乾燥）5g

百里香（乾燥）5g

【作法】

1. 將青花菜切小朵，黃甜椒、紅甜椒、紫高麗菜切成差不多長度的絲狀後，略微汆燙過備用。

2. 將白飯加入雞蛋、少許鹽、俄立岡與百里香、起司粉A，全部攪拌均勻。

3. 熱鍋倒入少許油，用木鏟將飯鋪在鍋底、塑形成圓餅狀。

4. 以中小火煎至底部稍微定型後，翻面鋪上起司絲，接著抹上TABASCO與番茄醬，撒上俄立岡、百里香與九層塔碎。

5. 煎至金黃上色後依序鋪上各種蔬菜絲、黑橄欖片、青花菜。

6. 最後撒上起司絲、起司粉B。烤箱事先預熱好，放入米披薩以200°C烤約10分鐘，烤至起司融化即完成。

●作者介紹：陳昆煌Jerry Chen老師，現任中廚副主廚、素食主廚、《料理123》單元主廚、《型男大主廚》客座主廚。

【以上摘文選自：《私廚蔬食：文青主廚Jerry的風格料理，用真切蔬果滋味，醞釀三餐豐盛美好。》、作者：陳昆煌Jerry、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】