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Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，南紡購物中心線上購物「安耐曬金鑽高效防曬露A （60ml 2入＋12ml 4入）」下殺58折＋超贈點10%回饋，相當於入手價1,539元，5月11日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，南紡購物中心線上購物「安耐曬金鑽高效防曬露A （60ml 2入＋12ml 4入）」下殺58折＋超贈點10%回饋，相當於入手價1,539元，5月11日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛獻」活動，祭出超贈點最高88%及LINE POINTS最高50%點數回饋、限時3天消費滿額可享限量全家便利商店超取免運優惠、明星夯品下殺3折起；站上店家也搶攻O2O雙通路商機，「南紡購物中心」同步實體百貨，推出母親節滿額現折、全館免運活動。此外，為了升級消費者網購體驗，透過打通Yahoo奇摩超級商城及Yahoo奇摩拍賣App，大幅拓展消費者商品選擇，並祭出超高點數回饋及PS5抽獎。

Yahoo奇摩超級商城及拍賣行銷總監莊佳惠表示，去年疫情下助攻實體店家數位轉型、O2O雙通路拓商機，帶動平台新進店家年增4成 ，最近更吸引「四海遊龍」、「莫凡彼」、「小丁婦幼」等新店進駐；今年串連會員與購物，打通Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩拍賣App，藉由整合雙行動平台擴增商品量與多元性，提供消費者一站購足新體驗。

超過萬人參與的Yahoo奇摩民調顯示，4成以上的消費者選購母親節禮物首重「實用性」，保健品、蛋糕、小家電為送禮TOP 3。

Yahoo奇摩超級商城即日起至5月16日力推「12周年慶超愛獻」活動，活動期間每天上午10點、晚上8點推出時時樂限時瘋搶商品，Google Nest mini2下殺49折加上LINE POINTS 50%回饋，入手價400元有找；KIEHL’S金盞花精華化妝水下殺6折加上88%超贈點回饋，百元即可入手；天竺鼠車車醫用口罩親子組下殺66折加上超贈點88%，入手價僅要38元；購買iPhone 12 Pro Max 128GB也可拿5%超贈點回饋。此外，5月10日至5月12日限時3天消費滿99元即可享限量全家便利商店超取免運優惠。

Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動推出明星夯品下殺3折起，精選熱門明星商品包括Gap棉質運動V領短袖T恤下殺3折特價348元，native JERICHO-METALLIC修身鞋下殺38折特價799元。

Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，小三美日「親親天竺鼠車車醫用口罩親子組」下殺66折＋超贈點88%回饋，相當於入手價38元，5月11日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，小三美日「親親天竺鼠車車醫用口罩親子組」下殺66折＋超贈點88%回饋，相當於入手價38元，5月11日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，KIEHL’S金盞花精華化妝水下殺6折＋88%超贈點回饋，相當於入手價108元，5月16日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，KIEHL’S金盞花精華化妝水下殺6折＋88%超贈點回饋，相當於入手價108元，5月16日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至5月16日力推「12周年慶超愛獻」活動，祭出4大有感好康。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至5月16日力推「12周年慶超愛獻」活動，祭出4大有感好康。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，native shoes旗艦店「JERICHO-METALLIC修身鞋」下殺38折特價799元，5月10日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，native shoes旗艦店「JERICHO-METALLIC修身鞋」下殺38折特價799元，5月10日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至5月16日力推「12周年慶超愛獻」活動，祭出4大有感好康。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至5月16日力推「12周年慶超愛獻」活動，祭出4大有感好康。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，屈臣氏「蘇菲娜漾緁控油妝前隔離乳」下殺85折＋超贈點88%回饋，相當於入手價36元，5月14日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，屈臣氏「蘇菲娜漾緁控油妝前隔離乳」下殺85折＋超贈點88%回饋，相當於入手價36元，5月14日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，Google Nest mini2下殺49折＋LINE POINTS 50%回饋，相當於入手價390元，5月8日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「12周年慶超愛獻」活動，Google Nest mini2下殺49折＋LINE POINTS 50%回饋，相當於入手價390元，5月8日開搶。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

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