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把泳池變舞台？八三夭新MV攜手虎牌冰釀 破格找自我

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MV中主角反應了世代困境：小資上班族在大時代的框架下生活，又或被貼滿標籤、失去自我話語權的少年世代，最終褪去、撕下拘束，重新找到自我定位。圖 / 翻攝自youtube。
MV中主角反應了世代困境：小資上班族在大時代的框架下生活，又或被貼滿標籤、失去自我話語權的少年世代，最終褪去、撕下拘束，重新找到自我定位。圖 / 翻攝自youtube。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「規矩」或許是法理、道德的實際規範，但「規則」則有機會被打破、被突破。本土天團「八三夭」近日發表最新MV「規則就是用來打破的」，貫徹反向勵志概念，不僅百位粉絲情義相挺上鏡，八三夭，更在MV中以歡快形象和簡明直白的字詞，試圖帶領年輕世代走出迷惘。MV中的主角或反應了世代困境：小資上班族在大時代的框架下生活，又或被貼滿標籤、失去自我話語權的少年世代，最終褪去、撕下拘束，重新找到自我定位。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

仔細閱讀歌詞，直白淺顯的筆觸，如開宗明義變唱出「我勵志不唱勵志歌、我傷心不打強心針」，並強調「勇敢不是天生的」，不時令人莞爾。MV上線後12小時已有破六萬次觀看次數，並快速累積近300則留言，引起次世代熱烈討論；而虎牌冰釀敢鬥、拼搏的精神，同時反應在不少MV細節中，像團員初次登場時的丹寧夾克，MV尾聲在游泳池中破格舉辦演唱會時的大鼓，都看見了虎牌冰釀鮮明的猛虎圖騰。

1932年創始於新加坡的虎牌啤酒，90年多年來已獲得50多個國際啤酒評審獎項，其特殊的-1°C冰釀過濾技術，透過低溫過濾下，讓口感更為輕快、易飲。即日起於好樂迪KTV購買虎牌冰釀啤酒330ml罐裝12罐，單次消費就可獲刮刮卡一張，有機會刮中Apple Homepod mini或歡唱抵用卷100元；同系列活動同時也將在錢櫃KTV從5月21日開始，邀請樂迷一同K歌。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

早在近一個月前，八三夭已在官方ig貼出MV拍攝實境，並留言「昨天我們一起經歷了一個瘋狂的夜晚！謝謝你們來！」大謝粉絲相挺。圖 / 翻攝自 ig @we_are_831。
早在近一個月前，八三夭已在官方ig貼出MV拍攝實境，並留言「昨天我們一起經歷了一個瘋狂的夜晚！謝謝你們來！」大謝粉絲相挺。圖 / 翻攝自 ig @we_are_831。
本土天團「八三夭」近日發表最新MV「規則就是用來打破的」，以「負負得正」、貫徹反向勵志概念。圖 / 虎牌啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
本土天團「八三夭」近日發表最新MV「規則就是用來打破的」，以「負負得正」、貫徹反向勵志概念。圖 / 虎牌啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
本土人氣樂團八三夭於三月底成為虎牌冰釀代言人、並於近日火速推出年度代言廣告MV。圖 / 虎牌啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
本土人氣樂團八三夭於三月底成為虎牌冰釀代言人、並於近日火速推出年度代言廣告MV。圖 / 虎牌啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 KTV 低溫

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