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買玉泉台灣之美葡萄酒 週週抽0.2克拉鑽石吊墜項鍊
玉泉台灣之美葡萄酒大放送！即日起至7月9日為止，只要購買玉泉品牌全系列任一葡萄酒，再上活動官網登錄發票，就有機會抽中「0.2克拉鑽石吊墜項鍊」。預計每週抽「0.2克拉閃耀之星鑽石吊墜項鍊」2名，將連續抽9次。
玉泉台灣之美葡萄酒（ILHAFORMOSA RED WINE）的命名靈感，取自於葡萄牙文（ILHA FORMOSA），原意為「美麗之島」，是葡萄牙人首見台灣時讚嘆所見之美。
玉泉台灣之美全系列，皆以台灣本土品種葡萄融合國外知名品種葡萄釀造而成，結合在地葡萄與外來葡萄品種的優勢，釀造出獨一無二的美味好酒。
例如玉泉台灣之美紅葡萄酒是以國際葡萄品種卡本內．蘇維翁（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）搭配台灣產黑后紅葡萄所釀造。具有黑櫻桃、李子果香及些許橡木味，可感受到半乾微甜的平衡口感，溫和單寧帶來完美質感，具有明顯水果和辛香料氣味。
活動期間每張發票限登錄一次，每張發票最多一次中獎機會。但一人可登錄多張發票，登錄越多，中獎機會越高。本活動每人限中獎乙次，重複中獎以價值高者為主。登錄發票號碼截止時間為2021年7月9日晚間23時59分。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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