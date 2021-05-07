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光影變化創造嗅覺饗宴！MFK推3款全新古龍forte淡香精

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Maison Francis Kurkdjian 天際之水古龍forte淡香精／70ml／6,100元。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian 天際之水古龍forte淡香精／70ml／6,100元。圖／MFK提供

一天之中，從清晨、正午到黃昏，都有著不同的光影變化，而每個人在不同時刻，也該有不同的嗅覺體現。法國精品香氛品牌 Maison Francis Kurkdjian（MFK），推出全新三款古龍forte淡香精，以MFK經典的「永恆之水」香水為出發，全新三款古龍forte淡香精，包括永恆之水、生命之水與天際之水。

MFK一直致力於賦予古龍水全新的面貌，在維持經典傳統之餘，又持續創新，古龍水被定義為低濃度（2%～5%）的香氛，或以柑橘果香精粹與花香調的結合，做為古龍水的基本香調。但古龍水向來被認為香味不持久，因此MFK的古龍forte淡香精，延續了香味的長度，味道更為摩登，且完全適合中性。

三款淡香精的靈感，來自於一天中的光影變化，「永恆之水」彷彿是清晨透亮的光線、「生命之水」則是正午的金色明亮、「天際之水」彷彿是暮光中的海天一色。

為發揚古龍水的精神，皆以佛手柑作為其中的主要香氣，但卻能調和出更新的香材與香調，整體呈現出清新質感。

永恆之水古龍forte淡香精前調為卡拉布里亞佛手柑，接續山梅花與甜豌豆，以白花香調散發芳香，最後的白麝香，為香味帶來淨白、明亮感，彷彿呼吸到清新的空氣。

生命之水古龍forte淡香精以義大利柑橘為佛手柑增加清新感，散發柑橘香調和的花香，最後是印度檀香木的麝香，彷彿沐浴在溫暖陽光下。

天際之水古龍forte淡香精將佛手柑融合黑醋栗、含羞草，以及茉莉與多樣化的果香調做舖陳，逐漸化為果香麝香調的醇厚後調，散放著清新明亮、如晶瑩剔透的光環，引領飛往海天一線。

Maison Francis Kurkdjian 生命之水古龍forte淡香精／70ml／6,100元。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian 生命之水古龍forte淡香精／70ml／6,100元。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian推出3款古龍forte淡香精。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian推出3款古龍forte淡香精。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian推出3款古龍forte淡香精。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian推出3款古龍forte淡香精。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian 永恆之水古龍forte淡香精／70ml／6,100元。圖／MFK提供
Maison Francis Kurkdjian 永恆之水古龍forte淡香精／70ml／6,100元。圖／MFK提供

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