快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏家必收！泰斯卡有史以來年份最高 43年限量原酒登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」是泰斯卡有史以來年份最高的威士忌。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」是泰斯卡有史以來年份最高的威士忌。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌投資已經成為近年投資顯學，尤其珍稀威士忌的價值，在過去十年整體上漲582%，是近十年增值最快的奢侈品，被投資專家喻為「潛在回報最高奢侈品資產」。帝亞吉歐2021年為全世界的收藏家，獻上Xpedition Oak系列的限量原酒「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」，全球限量僅1,830瓶。這不僅是泰斯卡（Talisker）有史以來年份最高的威士忌，同時也是一款代表泰斯卡「無畏冒險、勇於挑戰」之創廠精神的大西洋挑戰賽紀念酒。

「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」使用10個頂級美國橡木Hogshead豬頭桶熟成，以酒精濃度49.7%的原桶強度裝瓶，完美保留泰斯卡經典的海洋胡椒風格，並採精美手工木盒包裝，盒內還附有一小片跨海至蘇格蘭的木桶片作為珍貴紀念，建議售價138,000元。

泰斯卡身為斯凱島唯一的麥芽威士忌酒廠，兼具火山與海洋的雙重特性，更曾經被威士忌玩家譽為海洋風味最鮮明的威士忌酒廠。其中最值得被討論的即是泰斯卡獨有的特殊的兩對三的蒸餾系統（兩支初餾蒸餾器wash still與三支再餾蒸餾器spirit still配對），這可是全球唯一不對稱的蒸餾器工法，蒸出來的酒比常見的二次蒸餾的新酒更細緻優雅，但又比傳統低地區三次蒸餾的保留更多酒廠獨有個性。

2020年12月12日55名來自世界各地的划船運動選手，為了參加「2020年泰斯卡威士忌大西洋挑戰賽」，來到西班牙加那利群島的San Sebastián de La Gomera港，他們要從這個位於北非外海的小島，在海上度過30至90天，橫渡波瀾壯闊的大西洋，勇敢划向4,800公里外的安提瓜島，被稱為是世界上最艱苦的划船比賽。為了緬懷此段酒廠創立的壯闊歷史，此次泰斯卡酒廠特別讓知名冒險家James Aiken，循著「泰斯卡威士忌大西洋挑戰賽」的路線，駕船帶著一束來自泰斯卡酒窖的橡木桶板，一起穿越大西洋，象徵泰斯卡威士忌因為大海而造就經典的特殊風味，最後這些橡木桶板被小心地送回泰斯卡酒廠，作為Xpedition Oak系列最重要的元素。

泰斯卡X系列43年限量原酒，全球限量僅1,830瓶，建議售價138,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
泰斯卡X系列43年限量原酒，全球限量僅1,830瓶，建議售價138,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 酒精 西班牙

延伸閱讀

英國地方選舉登場 蘇格蘭獨立議題受注目

JW雪莉炸彈聯手設計師周裕穎 挑戰全球第一件酒瓶潮服

為什麼歐肯堅持全程3次蒸餾？ 執杯大師林一峰5月開講

這威士忌就該搭烤布蕾！格蘭花格17年精裝版換裝上市

相關新聞

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場迎20周年祭獨家限定商品 PRADA限量洋裝只有台灣買得到！

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把家中剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。