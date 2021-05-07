勞力士 X 國際帆船大獎賽（SailGP）第二賽季 即刻揚帆
在人類的各種運動賽事中，海上競賽總格外困難且充滿挑戰。由於大量受疾風、海浪影響，帆船賽事更高度考驗著船員的技術、默契與堅強心智。備受矚目的國際帆船大獎賽（SailGP）第二賽季已於4月24日在百慕達開賽，並由勞力士代言人Ben Ainslie爵士將率領英國隊出征，受到各方高度矚目。
帆船大賽的航速極快，比賽統一使用的F50雙體船搭載水翼系統，最高速可超過50節，相當時速100公里。每一船隊將由一位舵手、一位翼帆調校員、一位水翼調校員，與兩名絞盤員共五位隊員組成，海上不僅瞬息萬變，考驗船員的敏銳反應，如何清楚溝通、信賴彼此，更是船隊在技術之外的無形試驗。第二賽季共有多國好手參加，計有澳洲、丹麥、法國、英國、日本、紐西蘭、西班牙及美國等八國參賽，將於11個月內的八場比賽中，崢嶸頭角。
事實上，勞力士並非首次參與競爭激烈的海上賽事，品牌早和帆船運動「相識」長達一甲子，如今勞力士已成為15項重大國際賽事的冠名贊助商，包含勞力士雪梨至霍巴特帆船賽（Rolex Sydney Hobart Yacht Race）、兩年一度的勞力士法斯特耐特帆船賽（Rolex Fastnet Race），以及勞力士TP52世界錦標賽（Rolex TP52 World Championship），勞力士並與澳洲、義大利、紐約、英國等多國、多城市遊艇會緊密合作，關係甚深。
而品牌旗下腕表中與帆船賽事相關的並有Yacht-Master與Yacht-Master II兩款不同型號腕表，最為膾炙人口。蠔式恒動遊艇名仕型（Oyster Perpetual Yacht-Master）具一體成型的Cerachrom陶質字圈，Chromalight夜光顯示，並使用2236型與3235型恒動機芯，42毫米的白色黃金搭配橡膠表帶款訂價約95萬8,000元，並曾為職業網球好手Dominic Thiem於2020年稱霸美網時所配戴；Yacht-Master II則於2007年問世，具有勞力士獨創的機械記憶預設倒數計時功能，確保配戴表款的選手可在賽事中與大會倒數計時同步，並搭配4161型機芯，機芯特色為搭配了藍色Parachrom游絲、導柱輪及垂直計時離合輪，蠔式鋼款、44毫米則約62萬元。
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