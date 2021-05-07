7-11攜手法國精品打造時尚口罩！故宮之美口罩再度開賣

在防疫期間，口罩時尚成了許多人出門穿搭的焦點，7-ELEVEN繼年初與德國百年工藝精品「梵洛克（van Laack）」首度中西合璧，推出故宮之美精品口罩引領時尚潮流之後，母親節也推出「愛媽咪，我來罩」，與法國精品品牌「LANCEL蘭姿」合作兩款精品布口罩，同時推出限時優惠活動，5月9日前「LANCEL蘭姿」口罩每款前1,000名購買的會員，每筆訂單回贈200點OPEN POINT點數。

「梵洛克（van Laack）」以頂級襯衫訂製聞名，精選優質紗線，結合頂尖的生產技術，是世界級紡織精品，今年更榮獲德國足球協會選定為合作時尚品牌。「梵洛克（van Laack）」與7-ELEVEN合作推出吉祥寓意的3款故宮之美精品布口罩「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」，親膚層內裏採用100%高級瑞士棉，並贈送梵洛克防塵收納袋、耳掛帶調節鈕、口罩掛繩，單片裝特價688元，即日起再度開放購買，可於7-ELEVEN門市DM預購、也可在i預購平台購買，限量售完為止。

創立於1876年的法國精品品牌「LANCEL蘭姿」，以精湛工藝打造出遠近馳名的皮革系列產品，兼具精品時尚感與創新設計。在新冠肺炎疫情期間「LANCEL蘭姿」跨界棉織品，推出品牌棉布口罩，採用今年於巴黎春夏時裝周SS21 FW Paris（Spring Summer 2021 Fashion Week Paris）大量曝光的嶄新剪裁設計，提高口鼻呼吸空間、增加配戴舒適度，耳掛繩調節鈕更可針對不同的臉型大小調整到最適合的尺寸；純棉內裡提高舒適感，外層的聚酯纖維不易皺摺縮水、強度大且顏色鮮艷，中間夾層空間提供可替換的拋棄式濾片，三層不織布材質強化過濾密度。