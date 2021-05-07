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7-11攜手法國精品打造時尚口罩！故宮之美口罩再度開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LANCEL蘭姿「花綻巴黎」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
LANCEL蘭姿「花綻巴黎」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

在防疫期間，口罩時尚成了許多人出門穿搭的焦點，7-ELEVEN繼年初與德國百年工藝精品「梵洛克（van Laack）」首度中西合璧，推出故宮之美精品口罩引領時尚潮流之後，母親節也推出「愛媽咪，我來罩」，與法國精品品牌「LANCEL蘭姿」合作兩款精品布口罩，同時推出限時優惠活動，5月9日前「LANCEL蘭姿」口罩每款前1,000名購買的會員，每筆訂單回贈200點OPEN POINT點數。

「梵洛克（van Laack）」以頂級襯衫訂製聞名，精選優質紗線，結合頂尖的生產技術，是世界級紡織精品，今年更榮獲德國足球協會選定為合作時尚品牌。「梵洛克（van Laack）」與7-ELEVEN合作推出吉祥寓意的3款故宮之美精品布口罩「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」，親膚層內裏採用100%高級瑞士棉，並贈送梵洛克防塵收納袋、耳掛帶調節鈕、口罩掛繩，單片裝特價688元，即日起再度開放購買，可於7-ELEVEN門市DM預購、也可在i預購平台購買，限量售完為止。

創立於1876年的法國精品品牌「LANCEL蘭姿」，以精湛工藝打造出遠近馳名的皮革系列產品，兼具精品時尚感與創新設計。在新冠肺炎疫情期間「LANCEL蘭姿」跨界棉織品，推出品牌棉布口罩，採用今年於巴黎春夏時裝周SS21 FW Paris（Spring Summer 2021 Fashion Week Paris）大量曝光的嶄新剪裁設計，提高口鼻呼吸空間、增加配戴舒適度，耳掛繩調節鈕更可針對不同的臉型大小調整到最適合的尺寸；純棉內裡提高舒適感，外層的聚酯纖維不易皺摺縮水、強度大且顏色鮮艷，中間夾層空間提供可替換的拋棄式濾片，三層不織布材質強化過濾密度。

首度推出棉布口罩的「LANCEL蘭姿」，除了官方設計的「花綻巴黎」經典款式帶有濃濃的花都巴黎春天意境，更設計「藍之蘭姿」限定款，以海軍藍色調搭配近年時尚圈風靡一時的LOGO文字滿版樣式，象徵著海島性格，全球獨家在台販售，7-ELEVEN於5月初限量開賣，每款1,190元（單片裝），5月9日前透過OPEN POINT App預購，每款前1,000份回饋OPEN POINT點數200點。

7-ELEVEN母親節推出「愛媽咪，我來罩」，與法國精品品牌「LANCEL蘭姿」合作兩款精品布口罩，同時推出限時優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節推出「愛媽咪，我來罩」，與法國精品品牌「LANCEL蘭姿」合作兩款精品布口罩，同時推出限時優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
LANCEL蘭姿「藍之蘭姿」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
LANCEL蘭姿「藍之蘭姿」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
LANCEL蘭姿「藍之蘭姿」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
LANCEL蘭姿「藍之蘭姿」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「梵洛克（van Laack）」與7-ELEVEN合作推出極富吉祥寓意的3款故宮之美精品口罩：「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」，即日起可於7-ELEVEN門市DM預購、也可在i預購平台購買，單片裝特價688元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「梵洛克（van Laack）」與7-ELEVEN合作推出極富吉祥寓意的3款故宮之美精品口罩：「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」，即日起可於7-ELEVEN門市DM預購、也可在i預購平台購買，單片裝特價688元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
LANCEL蘭姿「花綻巴黎」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
LANCEL蘭姿「花綻巴黎」棉布口罩，單片裝售價1,190元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節推出「愛媽咪，我來罩」，與法國精品品牌「LANCEL蘭姿」合作兩款精品布口罩，同時推出限時優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節推出「愛媽咪，我來罩」，與法國精品品牌「LANCEL蘭姿」合作兩款精品布口罩，同時推出限時優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

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