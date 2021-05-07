聽新聞
test
0:00 / 0:00
音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台
台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。
近日因疫情影響，劇團售票狀況已相當辛苦，春河劇團團長郎祖筠也心繫票房，卻還碰到詐騙集團來騙取金錢。郎祖筠表示：「詐騙集團真厲害，連我自詡聰明的人都一時不查被詐，還好因為《救救歡喜鴛鴦樓》排練關係暫停付款動作，不然可能被騙更多。」也呼籲大家引以為戒。
最後，郎祖筠表示：「《救救歡喜鴛鴦樓》這個戲氛圍是溫馨歡樂的，議題也是發人深省的，符合春河劇團自創團以來的創作態度原則。」希望觀眾能用實際行動進劇場支持春河劇團、為彼此加油，更邀請觀眾能一起進劇場，成為相思里的里民，見證相思里的改變，一起CHANGE起來。
《救救歡喜鴛鴦樓》將於5月28、29日於臺北 國家戲劇院、6月5日於新竹縣政府文化局演藝廳、6月19日於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。購票請洽：TIXFUN、 udn售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言