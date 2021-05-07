音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

近日因疫情影響，劇團售票狀況已相當辛苦，春河劇團團長郎祖筠也心繫票房，卻還碰到詐騙集團來騙取金錢。郎祖筠表示：「詐騙集團真厲害，連我自詡聰明的人都一時不查被詐，還好因為《救救歡喜鴛鴦樓》排練關係暫停付款動作，不然可能被騙更多。」也呼籲大家引以為戒。

救救歡喜鴛鴦樓結合現代地方創生議題，有笑有淚。圖／春河劇團提供

最後，郎祖筠表示：「《救救歡喜鴛鴦樓》這個戲氛圍是溫馨歡樂的，議題也是發人深省的，符合春河劇團自創團以來的創作態度原則。」希望觀眾能用實際行動進劇場支持春河劇團、為彼此加油，更邀請觀眾能一起進劇場，成為相思里的里民，見證相思里的改變，一起CHANGE起來。