聽新聞
test
0:00 / 0:00
鍍金的溫度台灣之光 「林鐵之心」榮獲3項國際影展大獎
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處首支形象影片「林鐵之心」，勇奪第3屆英國倫敦世界電影節（簡稱WLFF)短片類金選獎、第6屆美國繆思創意獎影像-紀錄片類金獎及第54屆美國休士頓國際影展短片-紀錄片類金獎，成績亮眼，為台灣爭光，揚名海外。
三座獎項都是國際矚目知名影展。倫敦世界電影節收錄各種類型的短片與劇情片，「林鐵之心」獲得短片類金選獎，得獎訊息將在WLFF官網上保留1年，讓世界看到林鐵人的故事。
美國繆思創意獎，以嚴格的評審體系與評判標準著稱，是眾多藝術創作者爭相角逐的獎項，「林鐵之心」通過23個國家44位專業評審篩選，與4千件作品角逐競爭，獲得紀錄片類金獎；美國休士頓國際影展，為美國最具歷史規模獨立影展之ㄧ，與舊金山、紐約並列美國三大獨立影展，「林鐵之心」由4500多部參賽影片脫穎而出。
林鐵1912年通車至今，沿線豐富自然景觀與鐵道技術令人津津樂道，但焦點鮮少著眼於林鐵背後守護者，109年特別以「安全第一、文資保存、促進觀光發展、邁向下個百年林鐵」為主軸，拍攝首支形象影片，透過運務、工務、機務等林鐵人視角及空間變換的一日敘事軸線，捕捉具渲染力的畫面，凝結出豐富的情感。
場景從工作日常到沿線景觀，帶觀眾一窺林鐵完整真實樣貌。「林鐵之心」108年在林鐵及文資處成立周年在FB粉絲專頁首播，3天觀影人數就突破17.5萬人次，迴響熱烈。
■ 林鐵之心影片
■ 得獎網頁連結
● 美國謬思創意獎
● 美國休士頓影展
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言