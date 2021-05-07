快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍍金的溫度台灣之光 「林鐵之心」榮獲3項國際影展大獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
安全第一，守護林鐵是工務人員的使命。圖／林鐵及文資處提供
安全第一，守護林鐵是工務人員的使命。圖／林鐵及文資處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處首支形象影片「林鐵之心」，勇奪第3屆英國倫敦世界電影節（簡稱WLFF)短片類金選獎、第6屆美國繆思創意獎影像-紀錄片類金獎及第54屆美國休士頓國際影展短片-紀錄片類金獎，成績亮眼，為台灣爭光，揚名海外。

三座獎項都是國際矚目知名影展。倫敦世界電影節收錄各種類型的短片與劇情片，「林鐵之心」獲得短片類金選獎，得獎訊息將在WLFF官網上保留1年，讓世界看到林鐵人的故事。

美國繆思創意獎，以嚴格的評審體系與評判標準著稱，是眾多藝術創作者爭相角逐的獎項，「林鐵之心」通過23個國家44位專業評審篩選，與4千件作品角逐競爭，獲得紀錄片類金獎；美國休士頓國際影展，為美國最具歷史規模獨立影展之ㄧ，與舊金山、紐約並列美國三大獨立影展，「林鐵之心」由4500多部參賽影片脫穎而出。

林鐵1912年通車至今，沿線豐富自然景觀與鐵道技術令人津津樂道，但焦點鮮少著眼於林鐵背後守護者，109年特別以「安全第一、文資保存、促進觀光發展、邁向下個百年林鐵」為主軸，拍攝首支形象影片，透過運務、工務、機務等林鐵人視角及空間變換的一日敘事軸線，捕捉具渲染力的畫面，凝結出豐富的情感。

場景從工作日常到沿線景觀，帶觀眾一窺林鐵完整真實樣貌。「林鐵之心」108年在林鐵及文資處成立周年在FB粉絲專頁首播，3天觀影人數就突破17.5萬人次，迴響熱烈。

■ 林鐵之心影片

■ 得獎網頁連結

美國謬思創意獎

英國倫敦世界電影節

美國休士頓影展

溫暖及友善笑容的第一線服務。圖／林鐵及文資處提供
溫暖及友善笑容的第一線服務。圖／林鐵及文資處提供

林鐵機務人員駕車養護一把罩。圖／林鐵及文資處提供
林鐵機務人員駕車養護一把罩。圖／林鐵及文資處提供

林鐵機務人員駕車養護一把罩。圖／林鐵及文資處提供
林鐵機務人員駕車養護一把罩。圖／林鐵及文資處提供

溫暖及友善笑容的第一線服務。圖／林鐵及文資處提供
溫暖及友善笑容的第一線服務。圖／林鐵及文資處提供

安全第一，守護林鐵是工務人員的使命。圖／林鐵及文資處提供
安全第一，守護林鐵是工務人員的使命。圖／林鐵及文資處提供

紀錄片 電影 阿里山

延伸閱讀

來台玩因疫情反而多留一年 美國女孩讚台灣這優點「是天堂」

美國南卡州眾議會通過決議案 支持友台抗中

毒媽媽生的遲緩兒 美國迎接新人生

從避戰出發 追求台海和平

相關新聞

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場迎20周年祭獨家限定商品 PRADA限量洋裝只有台灣買得到！

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把家中剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。