AA倫敦建築聯盟大展來台 曝光建築女皇「精子桌」原稿

「建築繪圖本身就是一個世界，可以像音樂和書法，具有自己的形式和能量。」忠泰美術館年度建築展大展「聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代」8日開展，展出AA倫敦建築聯盟阿爾文．博亞爾斯基個人將近百件的珍貴典藏，包括繪圖作品、AA絕版出版品與紙本資料。展覽顧問曾成德表示，這些「紙上建築」展現庫哈斯、札哈哈蒂等建築大師還是建築新人的繪圖創作，引領觀者從建築教育的創新與前衛性去探究建築與創作的本質。

AA倫敦建築聯盟（Architectural Association School of Architecture，簡稱AA）在國際建築圈裡有著重要的領導地位，孕育出多位普立茲建築獎 (Pritzker Prize) 得主。這歸功於前院長阿爾文．博亞爾斯基（Alvin Boyarsky）於1971至1990年掌舵期間，充滿前衛性的辦學理念。他透過教學、展覽與出版品等計畫，讓AA一躍成為培育建築大師的搖籃。

「牆上作圖，我們作戰。」阿爾文透過這句名言表達他透過繪圖反抗、挑戰建築教育的精神。他擔任AA院長期間，重視推崇繪圖的藝術與概念，總是用出版品收錄當代建築師前衛大膽的紙上創作。他開創的前衛教學制度「設計教學分組單元系統」（Unit System），要求指導老師向院長「推銷」設計想法應聘成功後，再向學生「簡報」概念，從而「募集」學生；等到透過繪圖作品篩選錄取學員後，才能正式開課。

開幕記者會上，阿爾文之子尼可拉斯·博亞爾斯基（Nicholas Boyarsky）透過影片致詞。他表示，視這些繪圖為對話與交流，「透過展覽回顧父親不同的人生階段，與建築師間長達數十年的對話，亦能看見他們作品的發展歷程。」

阿爾文任職AA院長前，曾在開設的國際設計學院（International Institute of Design）連續三個夏季舉辦建築聚會「夏季學程」，匯聚各種教學方法、理論與人物，架構起建築學術交流的全球網路，成為AA獨特學制的濫觴。展中展出他在夏季學程期間交流所得的藏品，創作者來自活躍於1960和70年代的歐洲激進派團體，包括倫敦的建築電訊（Archigram）、維也納的藍天組（Coop Himmelblau）、佛羅倫斯的超級工坊（Superstudio）等。展場也規劃宛如「俱樂部」沙龍座談般的空間，再現AA學院小組制教學架構中充滿對話的學習場景，同時也展出多位建築師的手繪原稿。