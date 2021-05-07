復刻百年日本皇族訪臺國宴

1923年4月，日本裕仁皇太子訪察台灣，下榻於「州知事官邸」也就是現在的台南知事官邸生活館，品嚐「臺灣料理御宴」。近一百年後，台南知事官邸生活館和晶英酒店聯手，復刻當年「攝政宮皇太子御宴」。為了讓賓客身歷其境，台南知事官邸生活館還特別將裕仁皇太子當時位於二樓的辦公室與休憩空間正式開放，善用歷史文物陳列加上用心營造的復古氛圍，希望能帶領食客穿越時空、享受一場豐富五感的全新用餐體驗。

台南知事官邸生活館與晶英酒店所推出的「攝政宮皇太子御宴」共有十三道菜式加一道隱藏版佳餚，主廚團隊悉心鑽研當時專為裕仁天王所舉辦的「臺灣料理御宴」，由奠定「臺灣料理」基礎的國宴菜單中，考究整場宴席料理方式、餐桌禮儀、餐具選項等細節，從當年《臺灣日日新報》的大篇幅報導中，找出每一道菜色的端倪，除了以「一乾一濕」的上菜順序讓賓客保持口感平衡外，中間還穿插「即席料理」、透過巧思讓味蕾得到休息，上半席分別為玉乳燕珊瑚、金錢財富雞、水晶鴿蛋太平燕、紅燒海鮮羹、八寶鑲蟹斗、銀耳布袋雞湯，中間穿插炸春餅做為分界點，下半席另有古法炆水魚、雙冬燒海蔘、如意鮮魚卷、金華白玉條、八寶慶團圓、杏仁茶油條等。

整套宴席當中最為裕仁皇太子所鍾愛的「八寶飯」，也在主廚的巧心之下獲得全新的詮釋，使用桂圓、蓮子、紅豆、地瓜、芋頭等八樣食材加入甜糯米與桂花綠豆蒜，讓這道充滿濃郁花香的養生甜品成為當天宴席的最佳亮點。此外，主廚也嚴選龍蝦、鮑魚、瑤柱、蝦乾、臘腸等八種海鮮珍寶與頂級乾貨，獻上鮮度爆棚的龍騰躍八仙，以鹹味的八寶飯提供賓客滿足脾胃的驚喜。「攝政宮皇太子御宴」全席共十四道每人5,800元起，若想嘗鮮可選擇九道料理每人3,600元起、或半席七道每人2,800元起，每次十人起桌。