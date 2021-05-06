滿滿的芒果！杏桃推出「2款芒果鬆餅＋3款芒果冷飲」

隨著芒果季即將到來，日系鬆餅「杏桃鬆餅屋」以四季芒果、愛文芒果為主打，推出芒果奶霜薄鬆餅、芒果奶霜厚鬆餅等2款甜品，還有3款芒果系飲品。另外「泰迪農園咖哩」也推出芒果聖代等系列甜點，讓夏天充滿芒果的香甜滋味。

杏桃鬆餅屋本次推出的2款鬆餅甜品中，「芒果奶霜薄鬆餅」使用富有彈性的薄鬆餅為基礎，夾層中則鋪有新鮮芒果切塊、芒果鮮奶油，頂層則置有芒果冰淇淋與芒果切塊，每份290元。至於「芒果奶霜厚鬆餅」則使用厚實的厚鬆餅，搭配上芒果奶霜、新鮮芒果與芒果冰淇淋，各有不同的夏令風味，每份290元。同步登場的還有芒果冰沙、芒果冰茶與芒果優酪飲等3種飲品，透過芒果與無糖優格、錫蘭紅茶等不同元素的組合，創造出各具特色的食趣，每杯180～200元。