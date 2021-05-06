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滿滿的芒果！杏桃推出「2款芒果鬆餅＋3款芒果冷飲」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
泰迪農園咖哩推出「鮮芒果冰淇淋鬆餅」，每份320元。圖／泰迪農園咖哩提供
泰迪農園咖哩推出「鮮芒果冰淇淋鬆餅」，每份320元。圖／泰迪農園咖哩提供

隨著芒果季即將到來，日系鬆餅「杏桃鬆餅屋」以四季芒果、愛文芒果為主打，推出芒果奶霜薄鬆餅、芒果奶霜厚鬆餅等2款甜品，還有3款芒果系飲品。另外「泰迪農園咖哩」也推出芒果聖代等系列甜點，讓夏天充滿芒果的香甜滋味。

杏桃鬆餅屋本次推出的2款鬆餅甜品中，「芒果奶霜薄鬆餅」使用富有彈性的薄鬆餅為基礎，夾層中則鋪有新鮮芒果切塊、芒果鮮奶油，頂層則置有芒果冰淇淋與芒果切塊，每份290元。至於「芒果奶霜厚鬆餅」則使用厚實的厚鬆餅，搭配上芒果奶霜、新鮮芒果與芒果冰淇淋，各有不同的夏令風味，每份290元。同步登場的還有芒果冰沙、芒果冰茶與芒果優酪飲等3種飲品，透過芒果與無糖優格、錫蘭紅茶等不同元素的組合，創造出各具特色的食趣，每杯180～200元。

以日系咖哩為主的「泰迪農園咖哩」，今夏首度推出芒果季產品。其中「芒果聖代」藉由芒果、藍莓、奶油、冰淇淋等元素，堆疊出滿滿的香甜感，每杯260元。「鮮芒果冰淇淋鬆餅」則是使用格子鬆餅搭配鮮奶油、芒果粒、芒果醬與芒果冰淇淋，創造出冰熱交錯的風味，每份320元。另外也有「芒果奶酪」可供選擇，每杯120元。

芒果奶霜厚鬆餅，每份290元。記者陳睿中／攝影
芒果奶霜厚鬆餅，每份290元。記者陳睿中／攝影
芒果奶霜薄鬆餅，每份290元。記者陳睿中／攝影
芒果奶霜薄鬆餅，每份290元。記者陳睿中／攝影
杏桃鬆餅屋推出2款芒果鬆餅與3款芒果飲品。記者陳睿中／攝影
杏桃鬆餅屋推出2款芒果鬆餅與3款芒果飲品。記者陳睿中／攝影
杏桃鬆餅屋推出芒果冰茶、芒果優酪飲、芒果冰沙等3種飲品。記者陳睿中／攝影
杏桃鬆餅屋推出芒果冰茶、芒果優酪飲、芒果冰沙等3種飲品。記者陳睿中／攝影

芒果 冰淇淋 甜點

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