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LOEWE蘇富比藝術家系列太有趣 考驗密集恐懼症耐受度
濃厚的手工匠藝風格，是LOEWE一直以來的特色，近日發表了與蘇富比合作的LOEWE Weaves系列，將編織（weaving）元素融入皮革及酒椰葉纖維配飾，推出包款、手鍊、編織及結繩容器等手工細節豐富的單品，全系列商品將於5月27日上市。
創意總監JonathanAnderson表示，「手工藝是我最大興趣之一，也是我為LOEWE建立的形象個性中重要的一環。」這次與蘇富比合作的LOEWE Weaves系列有多款工匠手製的工藝品，主題是藝術家手工裝飾的加利西亞（Galicia）傳統栗燒陶瓶，作為基礎的陶瓶則來自西班牙陶藝大師Antonio Pereira，在手製黏土陶瓶上的孔眼，透過編織技巧，打造為家中的擺設。此外，皮革編織包、織籃及配飾等從編織手藝中發揮的款式，也表現了豐富手工質感。
本次與紐約蘇富比「印象派與現代藝術拍賣」同步展出的三位藝術家，包括日本的Arko、大陸的陳旻及西班牙的Laia Arqueros的作品，在栗燒陶瓶發揮編織手工的創意，藝術家完成後的陶瓶由亦於蘇富比Buy Now網上平台以固定價格發售。除了展出的7個陶瓶外，另外有84個陶瓶交由西班牙工匠Idoia Cuesta、Belen Martinez與LOEWE匠師共同發揮創意，讓陶瓶穿上布條、絲帶、繩索、皮繩、羊毛線、稻草等物料，變得色彩豐富，大象包款也以酒椰葉纖維編織，延伸天然物料的各種可能性。
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