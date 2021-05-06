LOEWE蘇富比藝術家系列太有趣 考驗密集恐懼症耐受度

濃厚的手工匠藝風格，是LOEWE一直以來的特色，近日發表了與蘇富比合作的LOEWE Weaves系列，將編織（weaving）元素融入皮革及酒椰葉纖維配飾，推出包款、手鍊、編織及結繩容器等手工細節豐富的單品，全系列商品將於5月27日上市。

創意總監JonathanAnderson表示，「手工藝是我最大興趣之一，也是我為LOEWE建立的形象個性中重要的一環。」這次與蘇富比合作的LOEWE Weaves系列有多款工匠手製的工藝品，主題是藝術家手工裝飾的加利西亞（Galicia）傳統栗燒陶瓶，作為基礎的陶瓶則來自西班牙陶藝大師Antonio Pereira，在手製黏土陶瓶上的孔眼，透過編織技巧，打造為家中的擺設。此外，皮革編織包、織籃及配飾等從編織手藝中發揮的款式，也表現了豐富手工質感。