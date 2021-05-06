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LOEWE蘇富比藝術家系列太有趣 考驗密集恐懼症耐受度

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LOEWE Weaves系列即將在5月27日上市。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列即將在5月27日上市。圖／LOEWE提供

濃厚的手工匠藝風格，是LOEWE一直以來的特色，近日發表了與蘇富比合作的LOEWE Weaves系列，將編織（weaving）元素融入皮革及酒椰葉纖維配飾，推出包款、手鍊、編織及結繩容器等手工細節豐富的單品，全系列商品將於5月27日上市。

創意總監JonathanAnderson表示，「手工藝是我最大興趣之一，也是我為LOEWE建立的形象個性中重要的一環。」這次與蘇富比合作的LOEWE Weaves系列有多款工匠手製的工藝品，主題是藝術家手工裝飾的加利西亞（Galicia）傳統栗燒陶瓶，作為基礎的陶瓶則來自西班牙陶藝大師Antonio Pereira，在手製黏土陶瓶上的孔眼，透過編織技巧，打造為家中的擺設。此外，皮革編織包、織籃及配飾等從編織手藝中發揮的款式，也表現了豐富手工質感。

本次與紐約蘇富比「印象派與現代藝術拍賣」同步展出的三位藝術家，包括日本的Arko、大陸的陳旻及西班牙的Laia Arqueros的作品，在栗燒陶瓶發揮編織手工的創意，藝術家完成後的陶瓶由亦於蘇富比Buy Now網上平台以固定價格發售。除了展出的7個陶瓶外，另外有84個陶瓶交由西班牙工匠Idoia Cuesta、Belen Martinez與LOEWE匠師共同發揮創意，讓陶瓶穿上布條、絲帶、繩索、皮繩、羊毛線、稻草等物料，變得色彩豐富，大象包款也以酒椰葉纖維編織，延伸天然物料的各種可能性。

LOEWE Weaves系列以編織元素發揮，來自品牌與蘇富比拍賣會的合作。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列以編織元素發揮，來自品牌與蘇富比拍賣會的合作。圖／LOEWE提供
日本藝術家Arko作品在蘇富比展出、拍賣。圖／LOEWE提供
日本藝術家Arko作品在蘇富比展出、拍賣。圖／LOEWE提供
Balloon包款也有皮革編織的立體花飾。圖／LOEWE提供
Balloon包款也有皮革編織的立體花飾。圖／LOEWE提供
西班牙工匠Belen Martinez是LOEWE Weaves系列陶瓶創作者之一。圖／LOEWE提供
西班牙工匠Belen Martinez是LOEWE Weaves系列陶瓶創作者之一。圖／LOEWE提供
西班牙的Laia Arqueros作品非常有趣，也在紐約蘇富比展出。圖／LOEWE提供
西班牙的Laia Arqueros作品非常有趣，也在紐約蘇富比展出。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列還有可愛的大象編織包。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列還有可愛的大象編織包。圖／LOEWE提供
LOEWE工匠和藝術家共同發揮創意，讓陶瓶穿上布條、絲帶、繩索、皮繩、羊毛線、稻草等物料。圖／LOEWE提供
LOEWE工匠和藝術家共同發揮創意，讓陶瓶穿上布條、絲帶、繩索、皮繩、羊毛線、稻草等物料。圖／LOEWE提供
小提包是滿滿的手工編織皮革花卉，飽滿而精緻。圖／LOEWE提供
小提包是滿滿的手工編織皮革花卉，飽滿而精緻。圖／LOEWE提供
製作了一個陶罐、還有千千萬萬個陶罐，是這個誘發密集恐懼症的藝術品的可愛之處。圖／LOEWE提供
製作了一個陶罐、還有千千萬萬個陶罐，是這個誘發密集恐懼症的藝術品的可愛之處。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列以編織元素發揮，包括包款、手鍊、擺飾品。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列以編織元素發揮，包括包款、手鍊、擺飾品。圖／LOEWE提供
Laia Arqueros作品讓陶瓶長出眼睛和舌頭，相當有趣。圖／LOEWE提供
Laia Arqueros作品讓陶瓶長出眼睛和舌頭，相當有趣。圖／LOEWE提供
在紐約蘇富比展出的LOEWE Weaves系列三位藝術家包括大陸的陳旻。圖／LOEWE提供
在紐約蘇富比展出的LOEWE Weaves系列三位藝術家包括大陸的陳旻。圖／LOEWE提供
西班牙工匠Idoia Cuesta加入LOEWE Weaves創作系列。圖／LOEWE提供
西班牙工匠Idoia Cuesta加入LOEWE Weaves創作系列。圖／LOEWE提供
西班牙Laia Arqueros的作品在質樸中充滿了趣味感。圖／LOEWE提供
西班牙Laia Arqueros的作品在質樸中充滿了趣味感。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列基礎的陶瓶來自西班牙陶藝大師Antonio Pereira製作。圖／LOEWE提供
LOEWE Weaves系列基礎的陶瓶來自西班牙陶藝大師Antonio Pereira製作。圖／LOEWE提供

蘇富比 藝術家

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